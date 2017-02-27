Первый весенний. Обзор 19-го тура УПЛ

Покер Кулиша, волевые победа «Динамо» и «Шахтера», антирекорд во Львове - самые интересные события тура в нашем традиционном обзоре.

Поединок тура

Встреча «Зари» и «Динамо» в Запорожье, как принято говорить в таких случаях, была матчем за шесть очков. Команда Юрия Вернидуба обыграла киевлян в первом круге и в случае успеха в этом матче обошла бы киевлян в турнирной таблице. Начало поединка было за хозяевами, которые уже в дебюте благодаря точному удару Денниса Бонавентуре повели в счете. Но «Динамо», в составе которого дебютировали центральный защитник Александар Пантич и 19-летний Владимир Шепелев из дублирующего состава, сумело еще в первом тайме не только восстановить статус-кво, но и выйти вперед. Сначала Гармаш забил мяч после красивой комбинации с участием Ярмоленко и Буяльского, а потом Беседин в касание переправил мяч в ворота после прострела с фланга Морозюка. В итоге - волевая победа «Динамо», укрепившая позиции команды Реброва в борьбе за второе место в чемпионате.

Ньюсмейкер тура

После матча в Запорожье наставника «Динамо» больше спрашивали не о самой игре, а об отсутствии в заявке команды Евгения Хачериди. По информации журналиста телеканала «Футбол» Игоря Бурбаса, Хачериди оштрафовали на 50 тысяч долларов за то, что он «не выкладывается на сто процентов на тренировках». Ребров о штрафах, конечно, ничего не говорил, но сказал, что Хачериди не попал в число 18-ти заявленных на игру: «Хачериди такой же игрок «Динамо», как и все остальные. Сейчас в 18 попали эти игроки. А почему Хачериди не попал в состав национальной сборной? Нормально? Вот поэтому он не попал в состав и сегодня. Потому что есть конкуренция. И я рад, что она есть». Как стало известно Sport.ua, Хачериди тревожат старые травмы, из-за которых он попросил уменьшить ему нагрузки. Но Ребров на поводу у игрока не пошел.

Впрочем, для тех, кто следил за играми «Динамо» на сборах, отсутствие Хачериди в составе неожиданностью не стало: Ребров в центре обороны наигрывал связку Пантич-Вида. Может, поэтому Женя решил не выкладываться по-максимуму на тренировках?

Герой тура

Похоже, проблем с тем, как заменить вернувшегося в «Динамо» Романа Яремчука, у «Александрии» возникнуть не должно. В матче с «Волынью» действовавший на позиции центрфорварда Станислав Кулиш оформил покер. Интересно, что на счету 28-летнего бомбардира, наводившего пару лет назад ужас на защитников в Первой и Второй лигах, было на счету всего два мяча в Премьер-лиге. В «Металлисте», куда он в свое время перебрался из каменской «Стали», он бомбардирские качества не проявил. Долго не мог найти себя Кулиш и в «Александрии», но в матче с «Волынью» его прорвало. «Долго не забивал, да и вообще мало голов забил в Премьер-лиге. Где-то не везло, должен же был когда-то фарт пойти. В этой игре оказался там, где нужно. И так уж получилось, что забил четыре мяча», - сказал после матча нападающий.

К слову, Кулиш стал всего 12-м игроком в истории чемпионатов Украины, кому удавалось забить четыре мяча в одной встрече. Ранее покер оформляли Юрий Гудименко, Сергей Ребров, Олег Матвеев, Александр Гайдаш, Иван Гецко (дважды), Георгий Деметрадзе, Брандао, Артем Милевский, Матеус и Евгений Селезнев.

Cимуляция тура

Хавбека «Шахтера» Виктора Коваленко, похоже, впечатлил трюк, с помощью которого Гвидетти заработал пенальти для «Сельты». Но если шведскому форварду откровенная симуляция сошла с рук, то Коваленко увидел перед собой желтую карточку. А еще говорят, что наши арбитры судить не умеют.

Рокировка тура

В борьбе за место в первой шестерке «Черноморец», добывший минимальную победу над «Карпатами», обошел «Ворсклу». Судя, по всему, в оставшихся до завершения первой части чемпионата трех турах именно между этими командами будет вестись борьба за заветную позицию. Пока «моряки» опережают соперника на три очка, но календарь на первый взгляд проще у полтавчан.

Огороды тура

Удивительно, но самые плохие поля в первом весеннем туре были в южных городах – Одессе и Кропивницком. Трава на домашних стадионах «Черноморца» и «Звезды» не зеленого, а коричнево-желтого цвета. Но если проблемы с газоном в Кропивницком можно объяснить проблемами с подогревом, то в Южной Пальмире, похоже, зимой решили сэкономить на подогреве.

Антирекорд тура

На матче «Олимпик» - «Сталь» во Львове на «Арене-Львов» присутствовали 167 (!) зрителей. Не удивительно, что следующий домашний матч с «Ворсклой» команда Романа Санжара проведет в Полтаве.

Гол тура

Форвард «Ворсклы» Дмитрий Хлебас забил в ворота «Шахтера» шестой (!) мяч в восьми встречах. И, по нашему мнению, этот гол стал самым красивым в 19-м туре. В данном случае отмечаем еще и выверенную передачу еще одного арендованного динамовца Сергея Мякушко.