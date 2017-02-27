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Хачериди отказался тренироваться в полную силу

Защитника киевского «Динамо» тревожат старые травмы

  • 27.02.2017 12:07
  • 4198 просмотров
  • 10 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди
Стала известная причина непопадания Евгения Хачериди в заявку киевского «Динамо» на матч 19-го тура чемпионата Украины против луганской «Зари». Напомним, ранее мы сообщали о том, что у Хачериди возник конфликт с руководством клуба из-за отношений к тренировочному процессу на сборах.
 
Как стало известно Sport.ua от собственных источников, приближенных к окружению 29-летнего футболиста, Хачериди жалуется врачам на старые травмы, которые тревожат его в случае серьезных нагрузок. Защитник попросил Сергея Реброва уменьшить нагрузки во время тренировок, однако наставник «Динамо» не собирается делать поблажек для одного футболиста.
 
Сообщается также, что если ситуация со стороны Хачериди в ближайшее время не изменится, то клуб не будет рассчитывать на своего футболиста и расстанется с игроком сборной Украины ближайшим летом. Напомним, контракт Хачериди действителен до середины 2017-го года.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Сергей Бук
      Сергей Бук, 27.02.2017 12:10
    +3
    Нахер гнать. Нет нагрузок, нет з/п. Сачек!
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 27.02.2017 12:13
    0
    може в нього травма
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 27.02.2017 12:17
    +17
    Бред какой то, если игрока беспокоит старая травма, и врачи подтверждают это, то ни один тренер не заставит его тренироваться через силу, так как в таком случае будет рецидив...
    Пора уже у самого Жеки спросить что же случилось, а не множить слухи
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    the_good
      the_good, 27.02.2017 12:28
    +1
    Сашко ушел теперь некому воспитывать Хачериди. Пора тренироватся кальян курить, ибо Турция ждёт
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 27.02.2017 12:30
    -1
    Что то часто у игроков Динамо старые травмы начали беспокоить ! То у Ярмолы спина через тур побаливает ,то у Хача организм нагрузок не переносит ! Всегда спокойный Мораес как он сказал "сошел с ума " и теперь пять игор отдыхать будет ! Странно все это ! Что то нам не договаривают !
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 27.02.2017 12:30
    +5
    "контракт Хачериди действителен до середины 2017-го года" ... тобто, літом він звалить як вільний агент... Спорт.юа вчора розпинався, що літом його точно продадуть...
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    osyasv
      osyasv, 27.02.2017 12:40
    +7
    Надо послушать самого Хача, много как-то версий уже.
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    maxaonin6
      maxaonin6, 27.02.2017 12:41
    -4
    Это Динамо. Здесь без скандалов, интриг и расследований никак
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    ding01
      ding01, 27.02.2017 13:02
    0
    M-E-S-S-E-R, 27.02.2017 12:30
    "контракт Хачериди действителен до середины 2017-го года" ... тобто, літом він звалить як вільний агент... Спорт.юа вчора розпинався, що літом його точно продадуть...
    я думаю что у него скорее контракт с динамо в акурат до окончания трансферного окна в европе по этому без денег дк не останится
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    vit-2
      vit-2, 27.02.2017 13:15
    +5
    Скоріш за все ця уся суєта це банальна спроба Суркіса змусити Хачеріді підписати новий контракт із Динамо. Це ж звична ситуація коли гравця садять на лавку через відмову підписати нову угоду з клубом, а прикормлені клубом журналісти при цьому роблять із футболіста "монстра"...
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