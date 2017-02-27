Хачериди отказался тренироваться в полную силу

Стала известная причина непопадания Евгения Хачериди в заявку киевского «Динамо» на матч 19-го тура чемпионата Украины против луганской «Зари». Напомним, ранее мы сообщали о том, что у Хачериди возник конфликт с руководством клуба из-за отношений к тренировочному процессу на сборах.

Как стало известно Sport.ua от собственных источников, приближенных к окружению 29-летнего футболиста, Хачериди жалуется врачам на старые травмы, которые тревожат его в случае серьезных нагрузок. Защитник попросил Сергея Реброва уменьшить нагрузки во время тренировок, однако наставник «Динамо» не собирается делать поблажек для одного футболиста.

Сообщается также, что если ситуация со стороны Хачериди в ближайшее время не изменится, то клуб не будет рассчитывать на своего футболиста и расстанется с игроком сборной Украины ближайшим летом. Напомним, контракт Хачериди действителен до середины 2017-го года.