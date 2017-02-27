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Гус Хиддинк может стать тренером Лестера

Голландский специалист провел первый раунд переговоров с английским клубом

  • 27.02.2017 11:44
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Метки
ФК Челси. Гус Хиддинк
© ФК Челси. Гус Хиддинк

Руководство «Лестера» намерено подписать голландца Гуса Хиддинка в качестве главного тренера команды. Сообщается, что стороны провели первый раунд переговоров.

Английский клуб хочет заключить контракт до конца сезона, а летом определиться с дальнейшей тренерской политикой.

Напомним, последним клубом Гуса Хиддинка был лондонский «Челси», с которым 70-летний специалист закончил работу летом 2016 года.

На сегодняшний день «Лестер» находится в зоне вылета турнирной таблицы АПЛ, а также продолжает выступления на стадии 1/8 Лиги чемпионов.

Источник — The Telegraph

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