Артем ШАБАНОВ: «Пара матчей - и все будет нормально»

Новичок и главный тренер «Стали» Артем Шабанов и Леонид Кучук прокомментировали матч против донецкого «Олимпика».

Артем Шабанов:

- Насколько уже сыграна «Сталь»? Как ты ощущаешь партнеров?

- На сборах мы наигрывали примерно такой же состав, как вышел сегодня (в матче против донецкого «Олимпика»). Думаю, что еще надо время. Может, пара матчей - и будет все нормально.

Леонид Кучук - главный тренер футбольного клуба «Сталь»:

- В первом тайме проигрывали очень много единоборств, очень много подборов. Нужно было перестроить игру в опорной зоне, во втором тайме мы попытались. У нас немножко получилось, но не вышла игра в атаке.