Артем ШАБАНОВ: «Пара матчей - и все будет нормально»

Новичок и главный тренер «Стали» Артем Шабанов и Леонид Кучук прокомментировали матч против донецкого «Олимпика».
Артем Шабанов:
- Насколько уже сыграна «Сталь»? Как ты ощущаешь партнеров?
- На сборах мы наигрывали примерно такой же состав, как вышел сегодня (в матче против донецкого «Олимпика»). Думаю, что еще надо время. Может, пара матчей - и будет все нормально.
Леонид Кучук - главный тренер футбольного клуба «Сталь»:
- В первом тайме проигрывали очень много единоборств, очень много подборов. Нужно было перестроить игру в опорной зоне, во втором тайме мы попытались. У нас немножко получилось, но не вышла игра в атаке.
Источник — ТК Футбол
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