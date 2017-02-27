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Артем ШАБАНОВ: «Пара матчей - и все будет нормально»

Защитник «Стали» - о матче против донецкого «Олимпика» (0:0)

  • 27.02.2017 11:35
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ФК Сталь. Артем Шабанов
© ФК Сталь. Артем Шабанов
Новичок и главный тренер «Стали» Артем Шабанов и Леонид Кучук прокомментировали матч против донецкого «Олимпика».
 
Артем Шабанов:
 
- Насколько уже сыграна «Сталь»? Как ты ощущаешь партнеров?
- На сборах мы наигрывали примерно такой же состав, как вышел сегодня (в матче против донецкого «Олимпика»). Думаю, что еще надо время. Может, пара матчей - и будет все нормально.
 
Леонид Кучук  - главный тренер футбольного клуба «Сталь»:
 
- В первом тайме проигрывали очень много единоборств, очень много подборов. Нужно было перестроить игру в опорной зоне, во втором тайме мы попытались. У нас немножко получилось, но не вышла игра в атаке.
 

Источник — ТК Футбол

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