Агент Селезнева: «Женю хотел купить Галатасарай»

Футбольный агент Иван Пироженко, который представляет интересы форварда «Карабюкспора» Евгения Селезнеава, рассказал об интересе со стороны «Галатасарая» к своему подопечному.

«Это был самый оптимальный вариант, где можно было адаптироваться и восстановиться. На Женю снова приятно смотреть, в нем проснулся хищник. Не всегда нужно думать о том, чтобы заработать. Иногда нужен такой трамплин.

Им интересуются топ-клубы, это не секрет. Его хотел покупать «Галатасарай» после первой игры. Просто у Жени уже был лимит переходов, а они были готовы его забирать. Он подходит под их стиль игры», – сказал Пироженко.