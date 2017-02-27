Агент Селезнева: «Женю хотел купить Галатасарай»

Футбольный агент Иван Пироженко, который представляет интересы форварда «Карабюкспора» Евгения Селезнеава, рассказал об интересе со стороны «Галатасарая» к своему подопечному.
«Это был самый оптимальный вариант, где можно было адаптироваться и восстановиться. На Женю снова приятно смотреть, в нем проснулся хищник. Не всегда нужно думать о том, чтобы заработать. Иногда нужен такой трамплин.
Им интересуются топ-клубы, это не секрет. Его хотел покупать «Галатасарай» после первой игры. Просто у Жени уже был лимит переходов, а они были готовы его забирать. Он подходит под их стиль игры», – сказал Пироженко.
Источник — ТК Футбол
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