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Агент Селезнева: «Женю хотел купить Галатасарай»

Иван Пироженко рассказал об интересе турецкого гранда к украинскому форварду

  • 27.02.2017 11:21
  • 607 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Футбольный агент Иван Пироженко, который представляет интересы форварда «Карабюкспора» Евгения Селезнеава, рассказал об интересе со стороны «Галатасарая» к своему подопечному.

«Это был самый оптимальный вариант, где можно было адаптироваться и восстановиться. На Женю снова приятно смотреть, в нем проснулся хищник. Не всегда нужно думать о том, чтобы заработать. Иногда нужен такой трамплин.

Им интересуются топ-клубы, это не секрет. Его хотел покупать «Галатасарай» после первой игры. Просто у Жени уже был лимит переходов, а они были готовы его забирать. Он подходит под их стиль игры», – сказал Пироженко.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 27.02.2017 11:29
    -1
    Селя с такой игрой ещё потеснит Сосульку в сборной!!!
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    stopor2016
      stopor2016, 27.02.2017 11:38
    -3
    Шо за стиль в сарае? Голы с пенальти которые Селя ещё способен забить?
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