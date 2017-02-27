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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо просто возило Зарю»

Футбольный эксперт прокомментировал победу киевлян над луганчанами

  • 27.02.2017 11:14
  • 1536 просмотров
  • 3 комментария
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vz.ua. Виктор Леоненко
© vz.ua. Виктор Леоненко

Экс-игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал победу киевского клуба в матче 19 тура УПЛ над луганской «Зарей» (2:1).

«Меня удивило, что моментами даже был прессинг. Динамовцы мне вообще понравились - скорости, фланги. Они удивили тем, что показали именно динамовский футбол. Сколько голов с фланга забили? Киевляне просто возили «Зарю». Все голы реально динамовские. Что касается Беседина, то он сделал свое дело», - сказал Леоненко.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    osyasv
      osyasv, 27.02.2017 11:21
    +9
    Денисов забыл аванс кинуть, Леону на карточку.
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    stopor2016
      stopor2016, 27.02.2017 11:35
    0
    Боярышник закончился , вот Витя и отрезвел ...
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    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 27.02.2017 11:58
    +6
    Дирявим не вгодиш! Сказав Леон хороше про Шахтар - такий-сякий, сказав хороше про Динамо - теж такий-сякий. От як це називається, диркофани?
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