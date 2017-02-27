Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо просто возило Зарю»

Экс-игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал победу киевского клуба в матче 19 тура УПЛ над луганской «Зарей» (2:1).

«Меня удивило, что моментами даже был прессинг. Динамовцы мне вообще понравились - скорости, фланги. Они удивили тем, что показали именно динамовский футбол. Сколько голов с фланга забили? Киевляне просто возили «Зарю». Все голы реально динамовские. Что касается Беседина, то он сделал свое дело», - сказал Леоненко.