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Состав на первый сбор Украины U-19 под руководством Езерского

Новый главный тренер юношеской сборной Украины огласил состав на тренировочный сбор

  • 27.02.2017 10:58
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ФФУ
© ФФУ
Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 1998 року народження, розпочала перший навчально-тренувальний збір під керівництвом нового наставника – Володимира Єзерського. Протягом тижневих зборів, які проходитимуть з 26 лютого по 3 березня в Ізраїлі, «синьо-жовті» проведуть дві товариські гри з місцевими однолітками (28 лютого та 2 березня).
 
Головний тренер української команди Володимир Єзерський викликав на збори 20-х гравців. Чотири футболісти представляють кольори кам’янської «Сталі», ще по три гравці до збірної делегували донецький «Олімпік» та одеський «Чорноморець».
 
Голкіпери: Олег Білик («Скала», Стрий), Андрій Кожухар («Чорноморець», Одеса)
 
Захисники: Дмитро Бондар («Дніпро», Дніпро), Вадим Счастливцев («Олімпік», Донецьк), Іван Гаврушко («Олександрія», Олександрія), Олександр Маткобожик («Зірка», Кропивницький), Орест Лебеденко («Карпати», Львів), Віталій Миколенко («Динамо», Київ)
 
Півзахисники: Анатолій Ульянов, Антон Антошин, Кирило Костенко, Дмитро Копитов (усі - «Сталь», Кам’янське), Микола Мусолітін, Владислав Хамелюк (обидва - «Чорноморець», Одеса), Олег Кожушко («Дніпро», Дніпро), Олександр Петрусенко («Динамо», Київ), Дмитро Пуди («Олімпік», Донецьк), Володимир Якімець («Шахтар», Донецьк)
 
Нападники: Дмитро Топалов («Шахтар», Донецьк), Станіслав Біленький («Олімпік», Донецьк).

Источник — Федерация футбола Украины

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