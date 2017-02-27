Состав на первый сбор Украины U-19 под руководством Езерского

Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 1998 року народження, розпочала перший навчально-тренувальний збір під керівництвом нового наставника – Володимира Єзерського. Протягом тижневих зборів, які проходитимуть з 26 лютого по 3 березня в Ізраїлі, «синьо-жовті» проведуть дві товариські гри з місцевими однолітками (28 лютого та 2 березня).

Головний тренер української команди Володимир Єзерський викликав на збори 20-х гравців. Чотири футболісти представляють кольори кам’янської «Сталі», ще по три гравці до збірної делегували донецький «Олімпік» та одеський «Чорноморець».

Голкіпери: Олег Білик («Скала», Стрий), Андрій Кожухар («Чорноморець», Одеса)

Захисники: Дмитро Бондар («Дніпро», Дніпро), Вадим Счастливцев («Олімпік», Донецьк), Іван Гаврушко («Олександрія», Олександрія), Олександр Маткобожик («Зірка», Кропивницький), Орест Лебеденко («Карпати», Львів), Віталій Миколенко («Динамо», Київ)

Півзахисники: Анатолій Ульянов, Антон Антошин, Кирило Костенко, Дмитро Копитов (усі - «Сталь», Кам’янське), Микола Мусолітін, Владислав Хамелюк (обидва - «Чорноморець», Одеса), Олег Кожушко («Дніпро», Дніпро), Олександр Петрусенко («Динамо», Київ), Дмитро Пуди («Олімпік», Донецьк), Володимир Якімець («Шахтар», Донецьк)

Нападники: Дмитро Топалов («Шахтар», Донецьк), Станіслав Біленький («Олімпік», Донецьк).