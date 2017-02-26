Испорченный праздник Симеоне, судейский скандал и севильское дерби

В последнее время трудно употребить словосочетание «преподнесла сюрприз» по отношению к «Валенсии». «Лос чес» могут, как проиграть, кому угодно, так и выиграть чуть ли не у любой команды чемпионата Испании. Первое с ними случается чаще, но неделе валенсийцы умудрились обыграть мадридский «Реал» в рамках перенесенного матча 16-го тура Примеры. Это, однако, никак не помогло «Валенсии» в субботнем поединке, где в соперниках у «лос чес» был новичок Примеры «Алавес».

Нельзя сказать, что «Валенсия» была фаворитом матча (все же «Алавес» дошел до финала Кубка Короля и занимает позицию в турнирной таблице выше, чем валенсийцы), но уровень игры «Валенсии», мягко говоря, удивил. 5 ударов по воротам, из которых 2 пришлись в створ – таков результат валенсийской команды в матче против баскского коллектива.

Даже несмотря на то, что преимущество по моментам и контролю игры в целом было за «Алавесом», первыми забили именно валенсийцы. Первого забитого гола публика «Мендисорросы» ждала 70 минут. Но какой получился гол! Парехо эффектно отправил мяч со штрафного в ворота «Алавеса», удар отбил Пачеко, но на добивании с острого угла сыграл Солер – «Валенсия» вышла вперед.

Недолго играла музыка для валенсийцев – менее чем через 10 минут Ибаи Гомес не заметал защитников «Валенсии» (или защитники не заметили Гомеса), пробив по воротам соперника с линии штрафной. Еще один красивый гол в этом матче сделал счет равным.

А под занавес поединка «Валенсия» пропустила еще и второй мяч. Защитники валенсийского коллектива активно жестикулировали, мол, Катай был в офсайде, но арбитр гол засчитал.

На 89-й минуте Орельяна за грубый фол получил вторую желтую карточку, «Валенсия» очень блекло атаковала, так и не сумев изменить счет в матче. После победы над мадридским «Реалом», валенсийцы вновь теряют очки в чемпионате, занимая 14-е место турнирной таблицы.

Голы: 0:1 – 70 Солер, 1:1 – 78 Ибаи Гомес, 2:1 – 86 Катаи.

«Алавес» – Пачеко, Лагуардиа, Тео, Феддаль, Маркос Льоренте, Фемения, Камараса (Катаи, 85), Ману Гарсия, Ибаи Гомес, Сантос (Собрино, 61), Токеро (Ромеро, 75).

«Валенсия» – Диего Алвес, Жоау Канселу, Абденнур, Гарай, Сикейра, Солер (Баккали, 88), Парехо, Суарес (Начо Хиль, 88), Орельяна, Мунир (Перес, 67), Дзадза.

Предупреждения: Жоау Канселу (16), Ману Гарсия (18), Маркос Льоренте (41), Тео (42), Лагуардиа (68), Солер (75), Орельяна (77).

Удаление: Орельяна (88).

Уже не то? Севильское дерби в рамках 24-го тура побило небольшой рекорд – в этом матче не было ни одного удаления, а значит, это уже четвертое противостояние «Бетиса» и «Севильи» в Примере кряду, в котором не было показано красных карточек. Впервые в 21 веке.

Это, правда, никак не повлияло на градус поединка и атмосферу на трибунах. Невероятная поддержка и накал страстей именно среди болельщиков, пришедших на «Бенито Вильямарин» делали этот матч еще более особенным. Возможно, поддержка сыграла свою роль – «Бетис» начал матч активнее – Петрос, Санабрия и Манди – каждый из них мог отличиться голом еще на старте поединка, так как моменты у ворот «Севильи» сыпались один за другим. В конце концов, забить гол удалось Дурмиси – эффектно, со штрафного. На перерыв «Бетис» ушел с преимуществом в один мяч. После перерыва же, на поле возвратились совсем другие команды – точнее, другая «Севилья». Сампаоли, видимо, серьезно поговорил со своими ребятами, так что вторая сорокапятиминутка матча прошла в большей степени под диктовку «Севильи». «Нервионцы» начали больше атаковать и уже вскоре забили гол – Меркадо удачно сыграл на добивании.

Дальше началась игра на встречных курсах и, несмотря на пропасть в турнирной таблице между командами, выиграть мог любой коллектив. Но все же победила в этом матче «Севилья» -- на 76-й минуте Иборра вывел свою команду вперед.

Подопечные Сампаоли не просто зарабатывают очередные три очка в Примере, - они обыгрывают принципиальнейшего соперника, что, безусловно, должно радовать «рохи-бланкос» вдвойне.

«Бетис» – «Севилья» - 1:2 (ВИДЕО)

Голы: 1:0 – 36 Дурмиси, 1:1 – 56 Меркадо, 1:2 – 76 Иборра.

«Бетис» – Адан, Манди, Тошка (Мартен, 75), Дурмиси, Пеццелья, Пардо, Себальос, Петрос, Пиччини, Рубен Кастро, Санабрия (Алегрия, 75).

«Севилья» – Рико, Рами, Эскудеро, Меркадо, Пареха, Нзонзи, Насри, Витоло, Сарабия (Бен-Йеддер, 46), Васкес (Иборра, 46), Йоветич (Корреа, 83).

Предупреждения: Нзонзи (35), Сарабия (43), Тошка (45), Пиччини (87).

Нужно признать – противостояние «Барселоны» и «Атлетико» было уже не так ожидаемо, как сезон или два назад. Обе команды немного «сдали» в последнее время – мадридцы уже давно потеряли любые шансы на чемпионство, а «Барселона»… Стоит ли вспоминать о поражении «ПСЖ» в Лиге чемпионов и натужной победой над дебютантом Примеры «Леганесом» в прошлом туре?

«Барселоне» нужен был реванш, который не состоялся неделю назад – вопреки ожиданиям, мол, попадет «Леганес» под «горячую руку». Но и в матче против «Атлетико», «Барселона» далеко не блистала. На старте поединка именно подопечные Симеоне выглядели активнее – прекрасная возможность открыть счет была у Гризманна, но Тер Штеген вытянул мяч из-под перекладины.

Арбитр матча Матеу Лаос дал болельщикам «Барселоны» новые поводы для обсуждения «всемирного судейского заговора» против их команды, отменив гол Суареса на 29-й минуте поединка. Однако тут Матеу был абсолютно прав – Луис подыграл себе рукой, так что засчитывать гол было бы ошибкой.

На перерыв команды ушли с нулями на табло.

В начале второго тайма «Барселона» смотрелась уже интереснее, но все равно – игра каталонцев была очень далека от идеальной. На 65-й минуте «блау-гранас» все же забили гол в достаточно курьезной ситуации. Забитый мяч никак не повлиял на уровень игры и уверенность «Барселоны» - так что через пять минут мадридцы сравняли счет.

Ничья – результат, который, в целом, устраивал «матрасников», но подопечные Симеоне очень неорганизованно сыграли в своей штрафной во время атаки «Барсы», «проспали» Месси и получили гол в свои ворота.

300-й матч для Симеоне в качестве наставника «Атлетико» получился грустным праздником.

Голы: Диего Годин, 70 - Рафинья, 64, Лионель Месси, 87

«Атлетико»: Ян Облак, Диего Годин, Стефан Савич, Филипе Луис, Шиме Врсалько, Габи, Сауль Ньигес, Хорхе Коке, Антуан Гризманн, Кевин Гамейро (Анхель Корреа, '72), Янник Феррейра-Карраско (Фернандо Торрес, '68)

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Жереми Матье (Люка Динье, '77), Рафинья, Самюэль Юмтити, Серхи Роберто (Андре Гомеш, '85), Андрес Иниеста (Иван Ракитич, '71), Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар

Предупреждения: Сауль Ньигес, 56. Стефан Савич, 65. Габи, 73. Анхель Корреа, 74. - Серхио Бускетс, 55. Лионель Месси, 82.

Самый жаркий матч 24-го тура Примера приберегла на десерт. Обновленный «Эстадио де ла Керамика» принимал мадридский «Реал», который на неделе уступил в перенесенном матче против «Валенсии». Отрыв «Реала» от «Барселона» составлял всего лишь один зачетный пункт. Да, мадридцы имеют еще один матч в запасе, но «Сельта» едва ли отдаст очки без боя, так что «лос бланкос» просто не имеют права на ошибку.

Может, поэтому «Реал» играл достаточно осторожно. В первом тайме зрители нового стадиона «Вильярреала» увидели не самую насыщенную игру. А главным событием стала травма кипера «Вильярреала» Асенхо, который вынужден был покинуть поле.

Этот факт никак не повлиял на атакующий потенциал «Вильярреала». В начале второго тайма кастельонцы с интервалом в пять минут отправили в ворота мадридцев два мяча.

Этого оказалось достаточно, чтобы мадридцы пришли в себя и в их глазах зажегся огонь и острое желание победить. Менее чем через 10 минут Бейл отквитал один мяч.

Потом Хесус Хиль Мансано назначил ну уж очень спорный пенальти, с которым справился Роналду. Наставник «Вильярреала» Фран Эскриба был, мягко говоря, не очень согласен с этим решением арбитра, за что был отправлен прочь из технической зоны. Страсти закипали.

На кураже мадридцам удалось забить и третий гол, совершив самый яркий камбек европейского уикенда.

«Футболисты сказали мне, что там была игра рукой. С технической зоны я не увидел этот эпизод, и я никогда не буду оспаривать судейские решения. Пенальти был назначен и на этом ставим точку», - сказал Зидан после матча. Эскриба едва ли был столь дипломатичен. «Реал» продолжает лидировать в чемпионате Испании, а в Испании разгорается новый судейский скандал.

Голы: Тригерос, 50, Бакамбу, 56 — Бэйл, 64, Роналду, 74 (с пенальти), Мората, 83.

«Вильярреал»: Асенхо (Андрес Фернандес, 35) — Гаспар, Руис, Коста — Сориано, Дос Сантос — Кастильехо, Тригерос (Эрнандес, 75), Адриан (Черышев, 57) — Бакамбу.

«Реал»: Навас — Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро (Иско, 58), Кроос — Бэйл (Лукас Васкес, 89), Бензема (Мората, 77), Роналду.

Предупреждения: Сориано, Гаспар, Альвар, Сольдадо — Пепе.