Испорченный праздник Симеоне, судейский скандал и севильское дерби

В последнее время трудно употребить словосочетание «преподнесла сюрприз» по отношению к «Валенсии». «Лос чес» могут, как проиграть, кому угодно, так и выиграть чуть ли не у любой команды чемпионата Испании. Первое с ними случается чаще, но неделе валенсийцы умудрились обыграть мадридский «Реал» в рамках перенесенного матча 16-го тура Примеры. Это, однако, никак не помогло «Валенсии» в субботнем поединке, где в соперниках у «лос чес» был новичок Примеры «Алавес».
Нельзя сказать, что «Валенсия» была фаворитом матча (все же «Алавес» дошел до финала Кубка Короля и занимает позицию в турнирной таблице выше, чем валенсийцы), но уровень игры «Валенсии», мягко говоря, удивил. 5 ударов по воротам, из которых 2 пришлись в створ – таков результат валенсийской команды в матче против баскского коллектива.
Даже несмотря на то, что преимущество по моментам и контролю игры в целом было за «Алавесом», первыми забили именно валенсийцы. Первого забитого гола публика «Мендисорросы» ждала 70 минут. Но какой получился гол! Парехо эффектно отправил мяч со штрафного в ворота «Алавеса», удар отбил Пачеко, но на добивании с острого угла сыграл Солер – «Валенсия» вышла вперед.
Недолго играла музыка для валенсийцев – менее чем через 10 минут Ибаи Гомес не заметал защитников «Валенсии» (или защитники не заметили Гомеса), пробив по воротам соперника с линии штрафной. Еще один красивый гол в этом матче сделал счет равным.
А под занавес поединка «Валенсия» пропустила еще и второй мяч. Защитники валенсийского коллектива активно жестикулировали, мол, Катай был в офсайде, но арбитр гол засчитал.
На 89-й минуте Орельяна за грубый фол получил вторую желтую карточку, «Валенсия» очень блекло атаковала, так и не сумев изменить счет в матче. После победы над мадридским «Реалом», валенсийцы вновь теряют очки в чемпионате, занимая 14-е место турнирной таблицы.
Уже не то? Севильское дерби в рамках 24-го тура побило небольшой рекорд – в этом матче не было ни одного удаления, а значит, это уже четвертое противостояние «Бетиса» и «Севильи» в Примере кряду, в котором не было показано красных карточек. Впервые в 21 веке.
Это, правда, никак не повлияло на градус поединка и атмосферу на трибунах. Невероятная поддержка и накал страстей именно среди болельщиков, пришедших на «Бенито Вильямарин» делали этот матч еще более особенным. Возможно, поддержка сыграла свою роль – «Бетис» начал матч активнее – Петрос, Санабрия и Манди – каждый из них мог отличиться голом еще на старте поединка, так как моменты у ворот «Севильи» сыпались один за другим. В конце концов, забить гол удалось Дурмиси – эффектно, со штрафного. На перерыв «Бетис» ушел с преимуществом в один мяч. После перерыва же, на поле возвратились совсем другие команды – точнее, другая «Севилья». Сампаоли, видимо, серьезно поговорил со своими ребятами, так что вторая сорокапятиминутка матча прошла в большей степени под диктовку «Севильи». «Нервионцы» начали больше атаковать и уже вскоре забили гол – Меркадо удачно сыграл на добивании.
Дальше началась игра на встречных курсах и, несмотря на пропасть в турнирной таблице между командами, выиграть мог любой коллектив. Но все же победила в этом матче «Севилья» -- на 76-й минуте Иборра вывел свою команду вперед.
Подопечные Сампаоли не просто зарабатывают очередные три очка в Примере, - они обыгрывают принципиальнейшего соперника, что, безусловно, должно радовать «рохи-бланкос» вдвойне.
Нужно признать – противостояние «Барселоны» и «Атлетико» было уже не так ожидаемо, как сезон или два назад. Обе команды немного «сдали» в последнее время – мадридцы уже давно потеряли любые шансы на чемпионство, а «Барселона»… Стоит ли вспоминать о поражении «ПСЖ» в Лиге чемпионов и натужной победой над дебютантом Примеры «Леганесом» в прошлом туре?
«Барселоне» нужен был реванш, который не состоялся неделю назад – вопреки ожиданиям, мол, попадет «Леганес» под «горячую руку». Но и в матче против «Атлетико», «Барселона» далеко не блистала. На старте поединка именно подопечные Симеоне выглядели активнее – прекрасная возможность открыть счет была у Гризманна, но Тер Штеген вытянул мяч из-под перекладины.
Арбитр матча Матеу Лаос дал болельщикам «Барселоны» новые поводы для обсуждения «всемирного судейского заговора» против их команды, отменив гол Суареса на 29-й минуте поединка. Однако тут Матеу был абсолютно прав – Луис подыграл себе рукой, так что засчитывать гол было бы ошибкой.
На перерыв команды ушли с нулями на табло.
В начале второго тайма «Барселона» смотрелась уже интереснее, но все равно – игра каталонцев была очень далека от идеальной. На 65-й минуте «блау-гранас» все же забили гол в достаточно курьезной ситуации. Забитый мяч никак не повлиял на уровень игры и уверенность «Барселоны» - так что через пять минут мадридцы сравняли счет.
Ничья – результат, который, в целом, устраивал «матрасников», но подопечные Симеоне очень неорганизованно сыграли в своей штрафной во время атаки «Барсы», «проспали» Месси и получили гол в свои ворота.
300-й матч для Симеоне в качестве наставника «Атлетико» получился грустным праздником.
Самый жаркий матч 24-го тура Примера приберегла на десерт. Обновленный «Эстадио де ла Керамика» принимал мадридский «Реал», который на неделе уступил в перенесенном матче против «Валенсии». Отрыв «Реала» от «Барселона» составлял всего лишь один зачетный пункт. Да, мадридцы имеют еще один матч в запасе, но «Сельта» едва ли отдаст очки без боя, так что «лос бланкос» просто не имеют права на ошибку.
Может, поэтому «Реал» играл достаточно осторожно. В первом тайме зрители нового стадиона «Вильярреала» увидели не самую насыщенную игру. А главным событием стала травма кипера «Вильярреала» Асенхо, который вынужден был покинуть поле.
Этот факт никак не повлиял на атакующий потенциал «Вильярреала». В начале второго тайма кастельонцы с интервалом в пять минут отправили в ворота мадридцев два мяча.
Этого оказалось достаточно, чтобы мадридцы пришли в себя и в их глазах зажегся огонь и острое желание победить. Менее чем через 10 минут Бейл отквитал один мяч.
Потом Хесус Хиль Мансано назначил ну уж очень спорный пенальти, с которым справился Роналду. Наставник «Вильярреала» Фран Эскриба был, мягко говоря, не очень согласен с этим решением арбитра, за что был отправлен прочь из технической зоны. Страсти закипали.
На кураже мадридцам удалось забить и третий гол, совершив самый яркий камбек европейского уикенда.
«Футболисты сказали мне, что там была игра рукой. С технической зоны я не увидел этот эпизод, и я никогда не буду оспаривать судейские решения. Пенальти был назначен и на этом ставим точку», - сказал Зидан после матча. Эскриба едва ли был столь дипломатичен. «Реал» продолжает лидировать в чемпионате Испании, а в Испании разгорается новый судейский скандал.
Источник — Sport.ua
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