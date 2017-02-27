Владимир ДИКИЙ: «За такое судейство поставил бы двойку»

Тренер футбольного клуба «Волынь» Владимир Дикий рассказал о судействе и общении с главным тренером.
— О судействе я не буду ничего говорить, вы сами все видели. За такое судейство я бы поставил двойку.
С главным тренером (Виталий Кварцяный – ред.) во время матча мы не общались, даже через помощников. После игры уже будем разбирать моменты, он будет анализировать игру, со стороны было видней.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.