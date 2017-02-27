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Владимир ДИКИЙ: «За такое судейство поставил бы двойку»

Представитель луцкой «Волыни» — о матче против «Александрии» (0:6)

  • 27.02.2017 10:33
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ФК Волынь. Владимир Дикий
© ФК Волынь. Владимир Дикий
Тренер футбольного клуба «Волынь» Владимир Дикий рассказал о судействе и общении с главным тренером.
 
— О судействе я не буду ничего говорить, вы сами все видели. За такое судейство я бы поставил двойку.
 
С главным тренером (Виталий Кварцяный – ред.) во время матча мы не общались, даже через помощников. После игры уже будем разбирать моменты, он будет анализировать игру, со стороны было видней.
 

Источник — ТК Футбол

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