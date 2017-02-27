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Олег ДУЛУБ: «Просили игроков активно войти в матч»

Наставник «Карпат» - об игре против «Черноморца» (0:1)

  • 27.02.2017 09:59
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fckarpaty.com.ua. Олег Дулуб
© fckarpaty.com.ua. Олег Дулуб

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб прокомментировал игру чемпионата Украины против «Черноморца».


 

Источник — ТСН

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