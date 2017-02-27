Анатолий ДИДЕНКО: «Я не выпрашивал штрафной»

Нападающий футбольного клуба «Волынь» Анатолий Диденко прокомментировал ситуацию с удалением.

- Я пробрасывал мяч, смотрю - мне игрок перебегает дорогу. Интуитивно пробросил мяч - и упал. Можно штрафной ставить, нельзя? Я не выпрашивал, я вскочил и пошел дальше играть. После свистка подумал, что судья поставил штрафной, а оказалось, что мне карточку дали за симуляцию.