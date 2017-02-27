Александр Караваев всего второй месяц в новой команде, а уже попал на обложку клубного журнала. За один день с ним фотографируются и берут автографы столько людей, как за год в Украине. Правда, за место в стартовом составе придется побороться - на три позиции атакующих полузащитников в «Фенербахче» претендуют сразу 10 футболистов.





