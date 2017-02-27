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Александр КАРАВАЕВ: «Ван Перси на тренировках не видно. Не бежит»

Украинский полузащитник рассказал о своей жизни в Турции

  • 27.02.2017 09:20
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twitter.com/TFFSuperLig. Александр Караваев
© twitter.com/TFFSuperLig. Александр Караваев

Александр Караваев всего второй месяц в новой команде, а уже попал на обложку клубного журнала. За один день с ним фотографируются и берут автографы столько людей, как за год в Украине. Правда, за место в стартовом составе придется побороться - на три позиции атакующих полузащитников в «Фенербахче» претендуют сразу 10 футболистов.


 

Источник — ТСН

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