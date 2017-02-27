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Станислав КУЛИШ: «Оказался там, где нужно»

Форвард «Александрии» - о победе над «Волынью» (6:0)

  • 27.02.2017 09:13
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fcvolyn.net
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Нападающий футбольного клуба «Александрия» рассказал о своих эмоциях после покера в ворота «Волыни».
 
- Долго не забивал и вообще мало голов забил в Премьер-лиге. Где-то не везло, должен же был когда-то фарт пойти. Сегодня оказался там, где нужно, и так получилось, что забил 4 гола.
 

Источник — ТК Футбол

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