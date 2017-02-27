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Виктор КОВАЛЕНКО: «Нужно было реабилитироваться перед болельщиками»

Игроки «Шахтера» - о матче против «Ворсклы» (2:1)

  • 27.02.2017 08:56
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Метки
ФК Шахтер. Виктор Коваленко
© ФК Шахтер. Виктор Коваленко

Футболисты «Шахтера» и «Ворсклы» поделились своими впечатлениями о матче 19-го тура чемпионата Украины.


 

Источник — ТСН

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