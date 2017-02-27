Футболисты «Шахтера» и «Ворсклы» поделились своими впечатлениями о матче 19-го тура чемпионата Украины.
Источник — ТСН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Футболисты «Шахтера» и «Ворсклы» поделились своими впечатлениями о матче 19-го тура чемпионата Украины.
Источник — ТСН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.