Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Это был весенний футбол во всей красе»

Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Днепр» Дмитрий Михайленко и исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Заря» прокомментировали ничейный результат игры.
Дмитрий Михайленко:
- Нельзя сказать, что есть удовлетворение от игры, но точно так же и нет разочарования. Это был весенний футбол во всей своей красе: много борьбы, много эмоций. Счет получился вполне по игре.
Роман Монарев:
- Пропустили необязательный гол после детской ошибки. Не разобрались два игрока между собой, кто должен быть на мяче. Друг другу помешали, и глупый гол пропустили.
Источник — ТК Футбол
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