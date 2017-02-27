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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Это был весенний футбол во всей красе»

Наставники «Звезды» и «Днепра» поделились эмоциями после очного поединка

  • 27.02.2017 08:51
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ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Днепр» Дмитрий Михайленко и исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Заря» прокомментировали ничейный результат игры.
 
Дмитрий Михайленко:
 
- Нельзя сказать, что есть удовлетворение от игры, но точно так же и нет разочарования. Это был весенний футбол во всей своей красе: много борьбы, много эмоций. Счет получился вполне по игре.
 
Роман Монарев:
 
- Пропустили необязательный гол после детской ошибки. Не разобрались два игрока между собой, кто должен быть на мяче. Друг другу помешали, и глупый гол пропустили.
 

Источник — ТК Футбол

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