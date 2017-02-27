Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

МАРЛОС: «Буду ли я играть за Украину - решится на этой неделе»

Полузащитник донецкого «Шахтера» восхищается Андреем Шевченко

  • 27.02.2017 08:40
  • 307 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Марлос
© ФК Шахтер Донецк. Марлос
Бразильский хавбек донецкого Шахтера рассказал о своих переговорах с ФФУ относительно игры в рядах сборной Украины.
 
- Я очень рад, что Андрей Шевченко заинтересован во мне. Восхищаюсь этим человеком, он — мой кумир. Но вот что касается меня и сборной Украины, то это непростая ситуация, в которой всё нужно хорошо обдумать. Мы общаемся на эту тему с представителями ФФУ. Возможно, что-то решится уже в течение недели. Прежде всего, мне самому нужно понять, что будет лучшим для меня и моей семьи.


 

Источник — ТСН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.