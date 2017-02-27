Бразильский хавбек донецкого Шахтера рассказал о своих переговорах с ФФУ относительно игры в рядах сборной Украины.
- Я очень рад, что Андрей Шевченко заинтересован во мне. Восхищаюсь этим человеком, он — мой кумир. Но вот что касается меня и сборной Украины, то это непростая ситуация, в которой всё нужно хорошо обдумать. Мы общаемся на эту тему с представителями ФФУ. Возможно, что-то решится уже в течение недели. Прежде всего, мне самому нужно понять, что будет лучшим для меня и моей семьи.
Источник — ТСН
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