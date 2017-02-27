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Сергей КЕРНИЦКИЙ: «Мы ищем бюджет развития»

Руководитель одесского «Черноморца» - о развитии клуба

  • 27.02.2017 08:37
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ФК Черноморец. Сергей Керницкий
© ФК Черноморец. Сергей Керницкий
Генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» Сергей Керницкий рассказал о состоянии поля и о поисках инвесторов.
 
- Поле соответствует тому времени года, которое сейчас за пределами стадиона. Тех установок, которые бы обеспечивали ультрафиолет для цвета травы, к сожалению, у нас нет.
 
У нас был бюджет выживания, и теперь ищем бюджет развития. Мы готовы к любому сотрудничеству.
 

Источник — ТК Футбол

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