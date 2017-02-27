Сергей КЕРНИЦКИЙ: «Мы ищем бюджет развития»

Генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» Сергей Керницкий рассказал о состоянии поля и о поисках инвесторов.
- Поле соответствует тому времени года, которое сейчас за пределами стадиона. Тех установок, которые бы обеспечивали ультрафиолет для цвета травы, к сожалению, у нас нет.
У нас был бюджет выживания, и теперь ищем бюджет развития. Мы готовы к любому сотрудничеству.
Источник — ТК Футбол
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