Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил первые матчи весенней части чемпионата, чтобы оценить уровень футболистов после зимней паузы. Андрей Шевченко рассказал, как главная команда Украины готовится к предстоящему поединку с Хорватией - лидером группы, и отметил, что отбор будет продолжаться до последнего. Окончательные вызовы футболисты получат непосредственно перед матчем.
Источник — ТСН
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