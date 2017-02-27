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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы знаем слабые стороны Хорватии»

Наставник сборной Украины - о подготовке команды против матча с Хорватией

  • 27.02.2017 08:31
  • 288 просмотров
  • 1 комментария
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы знаем слабые стороны Хорватии»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил первые матчи весенней части чемпионата, чтобы оценить уровень футболистов после зимней паузы. Андрей Шевченко рассказал, как главная команда Украины готовится к предстоящему поединку с Хорватией - лидером группы, и отметил, что отбор будет продолжаться до последнего. Окончательные вызовы футболисты получат непосредственно перед матчем.


 

Источник — ТСН

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Комментарии
    Антон Кирин
      Антон Кирин, 27.02.2017 08:41
    0
    Мы тоже знаем... Домогой, Стринич. Надеемся, что Калина перестанет забивать и у Модрича марсиане заберут способности играть в футбол.
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