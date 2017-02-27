Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Меня все кормят бесплатно и прозвали King Селезнев»

Игрок футбольного клуба «Карабюкспор» Евгений Селезнев рассказал о своей жизни в Турции и желании бить рекорды.

- Я спрашивал у агента: «Куда мы едем?» и не мог выговорить называние клуба. Кто-то надо мной смеялся, что я ушел в «Карабюкспор» из «Шахтера». Но есть разница: или я смотрю футбол откуда-то, или обыгрываю «Бешикташ» и «Галатасарай» и забиваю. Никакие деньги в мире не стоят этих ощущений.

Когда я пришел в команду, сказали, что стоит задача не вылететь. Я этого не понимаю. Я понимаю, когда задача - попасть в еврокубки. Нельзя смотреть назад, нужно смотреть вперед.

Общаться легко: язык жестов, глазами. Я уже влился, меня и на охоту с собой зовут. Когда-то превысил скорость, и домой приехали полицейские, думал, посадят. Но нет, дал им две футболки - и все.

Думаете я не переживаю за «Днепр»? Очень сильно переживаю. Это не чужой для меня клуб. Я хотел и хочу там заканчивать карьеру. Но есть вещи, которые от тебя не зависят. Мне осталось забить за «Днепр» около десятка голов, и я бы вошел в историю. А она пишется победителями. Какая бы она не была. Я все равно побью рекорд.

Болельщики? Я вот только ехал на лифте, и меня спустили на руках.

Я партнерам говорю, пусть отдают мне в штрафную, мне больше ничего не надо. И пускай бегут в центр поля, радуются. После «Галатасарая» меня назвали King Селезнев. Люди живут футболом, и ты живешь вместе с ними. Я захожу в ресторан, и ни разу еще за него не заплатил. Меня все кормят бесплатно.

Меня не вызывали на два последних сбора в национальную команду, говорили, что я сбитый летчик. Я вернусь еще в сборную, я даже не сомневаюсь в этом.

Я уверен в себе и думаю, что не задержусь надолго в «Карабюкспоре», это трамплин. Дай Бог. Я всегда хотел играть за такие команды. Говорил всегда, что в Турции самые лучшие болельщики.