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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Меня все кормят бесплатно и прозвали King Селезнев»

Нападающий «Карабюкспора» рассказал о своем новом витке карьеры

  • 27.02.2017 08:27
  • 893 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
Игрок футбольного клуба «Карабюкспор» Евгений Селезнев рассказал о своей жизни в Турции и желании бить рекорды.
 
- Я спрашивал у агента: «Куда мы едем?» и не мог выговорить называние клуба. Кто-то надо мной смеялся, что я ушел в «Карабюкспор» из «Шахтера». Но есть разница: или я смотрю футбол откуда-то, или обыгрываю «Бешикташ» и «Галатасарай» и забиваю. Никакие деньги в мире не стоят этих ощущений.
 
Когда я пришел в команду, сказали, что стоит задача не вылететь. Я этого не понимаю. Я понимаю, когда задача - попасть в еврокубки. Нельзя смотреть назад, нужно смотреть вперед.
 
Общаться легко: язык жестов, глазами. Я уже влился, меня и на охоту с собой зовут. Когда-то превысил скорость, и домой приехали полицейские, думал, посадят. Но нет, дал им две футболки - и все.
 
Думаете я не переживаю за «Днепр»? Очень сильно переживаю. Это не чужой для меня клуб. Я хотел и хочу там заканчивать карьеру. Но есть вещи, которые от тебя не зависят. Мне осталось забить за «Днепр» около десятка голов, и я бы вошел в историю. А она пишется победителями. Какая бы она не была. Я все равно побью рекорд.
 
Болельщики? Я вот только ехал на лифте, и меня спустили на руках.
 
Я партнерам говорю, пусть отдают мне в штрафную, мне больше ничего не надо. И пускай бегут в центр поля, радуются. После «Галатасарая» меня назвали King Селезнев. Люди живут футболом, и ты живешь вместе с ними. Я захожу в ресторан, и ни разу еще за него не заплатил. Меня все кормят бесплатно.
 
Меня не вызывали на два последних сбора в национальную команду, говорили, что я сбитый летчик. Я вернусь еще в сборную, я даже не сомневаюсь в этом.
 
Я уверен в себе и думаю, что не задержусь надолго в «Карабюкспоре», это трамплин. Дай Бог. Я всегда хотел играть за такие команды. Говорил всегда, что в Турции самые лучшие болельщики.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Антон Кирин
      Антон Кирин, 27.02.2017 08:36
    0
    С ..... Селя король- всё включено...
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    Rcarlos
    online
      Rcarlos, 27.02.2017 08:38
    0
    Хорошо, что нашел свое место под солнцем. Не многим это удается.
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    maxcrimea8
    online
      maxcrimea8, 27.02.2017 08:58
    0
    Нет, Женя! Признание - это когда самого накормят, а жене и детям корзинку соберут))
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