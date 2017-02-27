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ТАЙСОН: «Поле было не в лучшем состоянии»

Нападающий донецкого «Шахтера» - о матче против «Ворсклы» (2:1)

  • 27.02.2017 07:46
  • 267 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Шахтер. Тайсон
© ФК Шахтер. Тайсон
Бразильский форвард «Шахтера» Тайсона прокомментировал победу над «Ворсклой» в чемпионате Украины.
 
– Всегда ждем сложных матчей. В поединке с «Ворсклой» на нас повлиял гол, пропущенный в первом тайме. К сожалению, и поле было не в самом лучшем состоянии, что осложняло выполнение задачи, ведь мы любим играть в быстрый пас, контролировать мяч. Тем не менее мы до конца верили в победу, и сегодня «Шахтер» можно поздравить: наша команда не сдалась и добилась хорошего результата. Я доволен. Сейчас нам нужно хорошо отдохнуть, чтобы вернуться к работе, исправить ошибки. В следующее воскресенье нас ждет непростая встреча с «Волынью», мы будем серьезно к ней готовиться. Теперь должны сфокусироваться на чемпионате Украины, поскольку очень хотим завоевать первое место.
 

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Roman Stromylo
      Roman Stromylo, 27.02.2017 08:05
    -1
    таке як і в Харкові
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 27.02.2017 08:05
    +1
    Вся команда Шахтаря має нарікання на стан газону. Для чого покидати самуКращу галявину в Україні якщо для вас цей фактор такийВажливий? Щоб в Чемпі прийшло на матч умовних 2 тисячіВболівальників, а не 1.5 тис?
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    bsdmk
      bsdmk, 27.02.2017 08:12
    +1
    И еще судья гад!
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    spise
      spise, 27.02.2017 08:21
    -1
    плохому танцору...
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 27.02.2017 08:26
    -1
    bsdmk, 27.02.2017 08:12
    И еще судья гад!
    Якщо такий пенальті посавили у ворота Сельти сумніві до легітимності не було.
    І якщо взяти те що судья мав право поставити пеналь ще в 1 таймі (де Малишев хотів покататись верхи на гравцю Сельти) і перевагу Сельти в 2 частині матчу, все справедливо. Принаймі пройшов той хто більше цього хотів.
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