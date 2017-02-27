ТАЙСОН: «Поле было не в лучшем состоянии»

Бразильский форвард «Шахтера» Тайсона прокомментировал победу над «Ворсклой» в чемпионате Украины.
– Всегда ждем сложных матчей. В поединке с «Ворсклой» на нас повлиял гол, пропущенный в первом тайме. К сожалению, и поле было не в самом лучшем состоянии, что осложняло выполнение задачи, ведь мы любим играть в быстрый пас, контролировать мяч. Тем не менее мы до конца верили в победу, и сегодня «Шахтер» можно поздравить: наша команда не сдалась и добилась хорошего результата. Я доволен. Сейчас нам нужно хорошо отдохнуть, чтобы вернуться к работе, исправить ошибки. В следующее воскресенье нас ждет непростая встреча с «Волынью», мы будем серьезно к ней готовиться. Теперь должны сфокусироваться на чемпионате Украины, поскольку очень хотим завоевать первое место.
Источник — ФК Шахтер
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І якщо взяти те що судья мав право поставити пеналь ще в 1 таймі (де Малишев хотів покататись верхи на гравцю Сельти) і перевагу Сельти в 2 частині матчу, все справедливо. Принаймі пройшов той хто більше цього хотів.
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