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Реал вырвал победу у Вильярреала, проигрывая 0:2

Команда Зинедина Зидана проявила характер в матче против «желтой субмарины»

  • 27.02.2017 07:44
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«Вильярреал» — «Реал» Мадрид - 2:3
Голы: Тригерос, 50, Бакамбу, 56 — Бэйл, 64, Роналду, 74 (с пенальти), Мората, 83.
«Вильярреал»: Асенхо (Андрес Фернандес, 35) — Гаспар, Руис, Коста — Сориано, Дос Сантос — Кастильехо, Тригерос (Эрнандес, 75), Адриан (Черышев, 57) — Бакамбу.
«Реал»: Навас — Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро (Иско, 58), Кроос — Бэйл (Лукас Васкес, 89), Бензема (Мората, 77), Роналду.
Предупреждения: Сориано, Гаспар, Альвар, Сольдадо — Пепе.
 

Источник — Sport.ua

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