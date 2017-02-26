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27-й тур
Марсель
1:5
ПСЖ
26.02.2017, FT

Марсель — ПСЖ — 1:5. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги 1 «Марсель» — ПСЖ

  • 27.02.2017 07:39
  • 157 просмотров
  • 2 комментария
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В поединке 27-го тура чемпионата Франции «Марсель» — ПСЖ разгромную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 27.02.2017 07:49
    +1
    ПСЖ у вогні
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 27.02.2017 07:55
    0
    Нехай Коваленко подивиться як ПСЖ жабивало свій 2-й мяч і він пойме, що лежачого воротаря потрібно перекидувати банальним підсіканнямМяча.
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