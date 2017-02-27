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Сергей СИДОРЧУК: «Не ожидал, что придет столько людей»

Полузащитник киевского «Динамо» принял участие в автограф-сессии

  • 27.02.2017 07:34
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ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук
В воскресенье в официальном магазине партнера нашего клуба компании lifecell по адресу: ул. Крещатик, 40/1 состоялось интересное событие - автограф-сессия полузащитника киевского «Динамо» Сергея Сидорчука.
 
В рамках мероприятия каждый поклонник «Динамо» смог встретиться с Сергеем и получить от него автограф на память или сделать селфи. Собралось много людей, встреча прошла в приятной атмосфере, наш футболист постарался уделить внимание всем.
 
Желающие могли скандировать короткие стихи и кричалки о команде и мобильном операторе lifecell, а авторы лучших получили от Сидорчука мяч и футболку с его автографом.
 
- Конечно, такое тесное общение с болельщиками всегда лучше взаимоотношений на расстоянии, - признался Сергей Сидорчук. - Считаю, это правильный шаг со стороны нашего клуба и компании lifecell. Хорошо, когда проводятся такие встречи, это плюс для футболистов, команды и наших поклонников и тех, кто приходит в магазин мобильной связи. Не ожидал, что сегодня придет столько людей, наверное сыграли свою роль выходной день и удобное расположение магазина в центре города.

Источник — ФК Динамо Киев

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