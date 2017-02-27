В воскресенье в официальном магазине партнера нашего клуба компании lifecell по адресу: ул. Крещатик, 40/1 состоялось интересное событие - автограф-сессия полузащитника киевского «Динамо» Сергея Сидорчука.

В рамках мероприятия каждый поклонник «Динамо» смог встретиться с Сергеем и получить от него автограф на память или сделать селфи. Собралось много людей, встреча прошла в приятной атмосфере, наш футболист постарался уделить внимание всем.

Желающие могли скандировать короткие стихи и кричалки о команде и мобильном операторе lifecell, а авторы лучших получили от Сидорчука мяч и футболку с его автографом.

- Конечно, такое тесное общение с болельщиками всегда лучше взаимоотношений на расстоянии, - признался Сергей Сидорчук. - Считаю, это правильный шаг со стороны нашего клуба и компании lifecell. Хорошо, когда проводятся такие встречи, это плюс для футболистов, команды и наших поклонников и тех, кто приходит в магазин мобильной связи. Не ожидал, что сегодня придет столько людей, наверное сыграли свою роль выходной день и удобное расположение магазина в центре города.



