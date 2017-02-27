Факундо ФЕРРЕЙРА: «Каждая встреча с Ворсклой - сложная»

Автор победного гола в ворота «Ворсклы» Факундо Феррейра прокомментировал победу над полтавчанами.
– Очень рады победе! «Ворскла» – сильная команда, и каждая встреча с ней получается сложной. Я готовился к матчу и надеялся на то, что выйду на поле. При счете 1:1 очень хотелось войти в игру и помочь изменить результат в нашу пользу. Для меня важно, что тренер доверил такую возможность. Было тяжело так долго не выходить на поле из-за повреждения. Счастлив вернуться и помочь «Шахтеру»! Благодарю партнеров, которые многое сделали для этого результата: мяч буквально прилетел ко мне, а я направил его в ворота.
Источник — ФК Шахтер
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