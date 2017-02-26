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26-й тур
Интер Милан
1:3
Рома
26.02.2017, FT

Интер Милан — Рома — 1:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Интер Милан» — «Рома»

  • 27.02.2017 07:36
  • 203 просмотров
  • 1 комментария
Метки
sportarena.com. «Интер Милан» — «Рома»
© sportarena.com. «Интер Милан» — «Рома»

В поединке 26-го тура чемпионата Италии «Интер Милан» — «Рома» победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    olegkrivbas
      olegkrivbas, 27.02.2017 08:26
    0
    Якщо Наїнгголан не кине "палити" прощавай Рома!!!
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