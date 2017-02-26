Рома в Милане уверенно обыграла Интер

Матчи «Интера» и «Ромы» всегда вызывают интерес, на каких бы позициях турнирной таблицы ни находились команды — и этот не стал исключением. Тем более, что столичная команда еще не потеряла шансов побороться за скудетто, а миланская — как минимум за место в зоне Лиги чемпионов.

Команды начали поединок резво, и вскоре стало ясно, что «Рома» приехала в Милан за победой. Римляне действовали агрессивнее, хозяева же под таким натиском вынуждены были только отбиваться. Интересный эпизод случился уже на 6-й минуте: Иван Перишич в углу собственной штрафной подбросил мяч ногой и головой отправил в руки вратарю. Формально нарушения не было, однако арбитр назначил свободный удар в пользу «Ромы», а возмущенного хорвата наградил «горчичником» за споры. Гости не использовали шанс открыть счет, но исправились через несколько минут — классный удар в девятку удался Радже Найнгголану. И после забитого мяча римляне не сбавили оборотов, в штрафной «Интера» то и дело разгорались «пожары», однако увеличить счет «Роме» не удалось. Хозяева же пришли в себя лишь к концу первой половины встречи — после неплохого удара Марцело Брозовича пришлось проявить мастерство голкиперу гостей Войцеху Щесны.

Второй тайм хозяева начали намного активнее, чем первый — но снова пропустили гол, и снова забил Найнгголан. На сей раз он получил мяч на своей половине поля и дошел до штрафной. Два партнера отвлекли на себя защитников, и бельгиец пробивал без помех от линии штрафной. 0:2 — и гости отошли в оборону, надеясь на контратаки. «Интер» владел преимуществом (во втором тайме «черно-синие» куда больше времени провели на чужой половине поля), но сократить разрыв в счете сумел только на 81-й минуте — Мауро Икарди в подкате замкнул прострел Ивана Перишича. Казалось, интрига воскресла, у «Интера» появился шанс отыграться. Но очередная атака гостей за 5 минут до окончания основного времени завершилась тем, что Эдин Джеко ворвался в чужую штрафную, пробросил мяч себе на ход — и споткнулся о Гари Меделя, который пошел в подкат. Спорный момент судья трактовал как нарушение правил со стороны защитника. Пенальти уверенно реализовал Диего Перотти. Показалось, что он идет поправить мяч на одиннадцатиметровой отметке — спокойно и даже равнодушно. Пожалуй, ему удалось ввести в заблуждение Самира Хандановича — тот явно с опозданием реагировал ну удар... 1:3 — и «Рома» продолжает попгоню за «Ювентусом», тогда как «Интер» остается вне зоны еврокубков, отставая от лидера уже на 18 очков.



«Интер Милан» - «Рома» - 1:3

Мауро Икарди, 81 - Раджа Найнгголан, 12, 56, Диего Перотти, 85, с пенальти

«Интер Милан»: Самир Ханданович, Данило Д'Амброзио, Жейсон Мурильо, Гари Медель, Жоффрей Кондогбия, Иван Перишич, Роберто Гальярдини, Жоау Мариу (Эвер Банега, '81), Антонио Кандрева (Габриэль Барбоза, '75), Мауро Икарди, Марцело Брозович (Ситадин Эдер, '55)

«Рома»: Войцех Щесны, Антонио Рюдигер, Жуан Жезус, Константинос Манолас, Бруно Перес (Томас Вермален, '89), Федерико Фацио, Мохамед Салах (Диего Перотти, '72), Кевин Строотман, Даниэле Де Росси (Леандро Паредес, '84), Раджа Найнгголан, Эдин Джеко

Иван Перишич, 6. Жейсон Мурильо, 83. - Даниэле Де Росси, 41. Федерико Фацио, 83.