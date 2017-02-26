Максим ДРАЧЕНКО: «С Днепром не хватило везения»

Новичок кропивницкой «Звезды» Максим Драченко прокомментировал ничью с «Днепром» (1-1) в матче 19-го тура Лиги Пари-Матч:

- Матч получился достаточно тяжёлым. Очень хотелось победить и я считаю, что мы больше заслуживали этого. По многим показателям переиграли соперника, но не смогли дожать.

- Немного обидный пропущенный гол в конце 1-го тайма стал переломным моментом игры? После этого «Днепр» стал играть заметно активнее во втором тайме.

- Я бы не сказал, что гол «Днепра» стал переломным моментом, ведь ещё оставался целый тайм впереди и мы не сдавались, атаковали, старались забить. Жаль только, что в тот момент в штрафной оказался именно Ротань, который ошибок не прощает.

- Было много борьбы и желтых карточек... Это типично для раннего весеннего футбола на не совсем готовым к игре газонах?

- Хотелось бы, в первую очередь, поблагодарить всех работников клуба и стадиона за то, что они подготовили газон. Я считаю, что для этого времени года он находился в достаточно хорошем состоянии. Но Вы правы, борьбы было действительно много, больше чем футбола.

- Можно сказать, что «Звезда» была ближе к победе? Статистика ударов с большим перевесом в вашу пользу. Чего не хватило для победы?

- Да, статистика была в нашу пользу, и судя по ней, нам немного не хватило футбольного везения, без которого иногда в футболе никак. Уверен, что своей упорной работой мы заслуживаем на долю этого везения в следующих играх.

- На данный момент до 6-го места 7 очков за 3 тура до конца первого этапа. Задание попасть в первую 6-ку уже кажется невыполнимым?

- Чисто теоретически - шансы есть, но если судить объективно, то сделать это будет очень тяжело. Я уверен, что мы будем выходить на каждую игру и бороться только за победу.

- Главный тренер положительно оценил Ваш дебют. А как сами оцените свой первый матч в новой команде? Получилось влиться в коллектив?

- Тренер и ребята с первого дня отнеслись ко мне очень хорошо. Также для меня не привычно играть при таком количестве активных болельщиков, когда все кричат, поддерживают свою команду, поэтому очень хотелось оправдать их доверие и сыграть намного лучше. Свои ошибки я знаю, буду добавлять.

Александр НАГОЛЮК