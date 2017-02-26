Лидеры «Манчестер Юнайтед» дали забавное интервью после победы над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги.
Поль Погба: «Вот, для чего мы купили его»
Златан: «Купили меня? Я пришел бесплатно! Они купили тебя!»
Источник — Sport.ua
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Так Златан ему ответил, что не хочет быть Королем, а хочет стать Богом Олд Траффорда))) Пока так и есть - фантастический сезон от шведа
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