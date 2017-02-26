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Поль ПОГБА: «Вот для чего мы купили Златана»

Поль Погба и Златан Ибрагимович дали интервью после финала Кубка английской лиги

  • 26.02.2017 21:05
  • 1989 просмотров
  • 8 комментария
Метки
Поль ПОГБА: «Вот для чего мы купили Златана»
Лидеры «Манчестер Юнайтед» дали забавное интервью после победы над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги.
 
Поль Погба: «Вот, для чего мы купили его»
Златан: «Купили меня? Я пришел бесплатно! Они купили тебя!»


 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ManUtd
      ManUtd, 26.02.2017 21:21
    +5
    Златан - знатный тролль. Помню, как перед началом сезона Эрик Кантона сказал в интервью, что на Олд Траффорде Король только один (и это он сам), а Златан может претендовать только на звание Принца.
    Так Златан ему ответил, что не хочет быть Королем, а хочет стать Богом Олд Траффорда))) Пока так и есть - фантастический сезон от шведа
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    justhateme
      justhateme, 26.02.2017 21:22
    +5
    А вот зачем купили Погба, до сих пор под вопросом)
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    maxcrimea8
      maxcrimea8, 26.02.2017 21:32
    +7
    50% текущих результатов МЮ - Златан! И играет мощно, и роль дядьки выполняет отменно)
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    movkli
      movkli, 26.02.2017 21:40
    +3
    Златан - велик!!!
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    movkli
      movkli, 26.02.2017 21:41
    -1
    Эх, его бы в Челси - стал бы чемпионом Англии и можно завершать!
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    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 26.02.2017 21:55
    0
    movkli, 26.02.2017 21:40
    Златан - велик!!!
    гномы и геи пусть идут лесом
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    Brian10
    online
      Brian10, 26.02.2017 22:10
    +1
    Слишком поздно Златан пришёл в Манчестер. Приди на 2-3 года раньше, и становись живой иконой этого величайшего клуба. Златан всего за пол года пребывания в МЮ принёс клубу больше чем Руни за последние 5 лет. Вот с кого нужно пример брать Шреку. Руни с Погбой и ногтя на ноге Ибры не стоят. Ибрагимович велик!
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 26.02.2017 22:16
    0
    От возраста становится лучше вино и игра Златана (с)
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