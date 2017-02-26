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Суперфутбол: Шахтер на последней минуте вырывает победу над Ворсклой 22:24 — Vitalik Shevchenko На 4 сторінці якийсь ущербний зробив регістрацію 30 разів щоб забанити людей з іншою позицією *RO...

Динамо продаст Хачериди летом 22:18 — Иван Петров может он специально в свои ворота голы клепает???

Коноплянка вновь не попал в заявку Шальке 22:15 — Vitalik Shevchenko Якщо немає травми, a людина в останній раз коли виходила на поле на 15 хв. забила гол. І він проп...