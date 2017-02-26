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МЮ добывает свой первый трофей в сезоне!

Команда Жозе Моуриньо выиграла Кубок английской лиги

  • 26.02.2017 20:55
  • 4131 просмотров
  • 5 комментария
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«Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон» - 3:2
Голы: Ибрагимович, 19, 87. Лингард, 38 — Габбьядини, 45, 49.
МЮ: Де Хеа — Валенсия, Байлли, Смоллинг, Рохо — Эррера, Погба, Лингард (Рашфорд, 77) — Мата (Каррик, 46), Мартиаль (Феллаини, 90), Ибрагимович.
«Саутгемптон»: Форстер — Седрик, Йосида, Стивенс, Бертранд — Ромеу, Дэвис (Родригес, 90), Уорд-Праус, Тадич (Буфал, 77 ) — Редмонд, Габбьядини (Лонг, 83).
Предупреждения: Эррера, Лингард - Ромеу, Стивенс, Редмонд.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    mishkasemka93
      mishkasemka93, 26.02.2017 21:52
    +4
    Златан -монстр!
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    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 26.02.2017 21:55
    +4
    mishkasemka93, 26.02.2017 21:52
    Златан -монстр!
    Лучший игрок десятилетия!
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    Brian10
    online
      Brian10, 26.02.2017 22:14
    0
    Заголовок должен звучать так: "Ибрагимович и команда добывает свой первый трофей в сезоне!
    Команда Златана выиграла Кубок английской лиги"
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    Magpie
    online
      Magpie, 26.02.2017 22:14
    0
    Блин, на главной даже не было в расписании
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    Антон Мельник
    online
      Антон Мельник, 26.02.2017 22:17
    0
    Спасибо что показали такой матч
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