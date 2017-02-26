МЮ добывает свой первый трофей в сезоне!

«Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон» - 3:2
Голы: Ибрагимович, 19, 87. Лингард, 38 — Габбьядини, 45, 49.
МЮ: Де Хеа — Валенсия, Байлли, Смоллинг, Рохо — Эррера, Погба, Лингард (Рашфорд, 77) — Мата (Каррик, 46), Мартиаль (Феллаини, 90), Ибрагимович.
«Саутгемптон»: Форстер — Седрик, Йосида, Стивенс, Бертранд — Ромеу, Дэвис (Родригес, 90), Уорд-Праус, Тадич (Буфал, 77 ) — Редмонд, Габбьядини (Лонг, 83).
Предупреждения: Эррера, Лингард - Ромеу, Стивенс, Редмонд.
Источник — Sport.ua
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