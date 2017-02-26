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Заря сыграет с Шахтером в Харькове

Луганский клуб проведет домашнюю игру в Харькове

  • 26.02.2017 20:48
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Заря сыграет с Шахтером в Харькове
Матч 21-го тура УПЛ между «Зарей» и «Шахтером» состоится на харьковском ОСК «Металлист». Игра, которая номинально будет домашней для «Зари», состоится в Харькове. Игра состоится 11 марта в 17:00.
 
Напомним, после первый после возобновления игр чемпионата Украины матч «Заря» провела против «Динамо» в Запорожье, где проиграла сопернику со счетом 1:2.
 

Источник — Шахта

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