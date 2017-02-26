Заря сыграет с Шахтером в Харькове

Матч 21-го тура УПЛ между «Зарей» и «Шахтером» состоится на харьковском ОСК «Металлист». Игра, которая номинально будет домашней для «Зари», состоится в Харькове. Игра состоится 11 марта в 17:00.

Напомним, после первый после возобновления игр чемпионата Украины матч «Заря» провела против «Динамо» в Запорожье, где проиграла сопернику со счетом 1:2.