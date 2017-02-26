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19-й тур
Черноморец
1:0
Карпаты
26.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Черноморец — Карпаты — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Черноморец» — «Карпаты»

  • 26.02.2017 20:47
  • 54 просмотров
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Метки
ФК Черноморец. «Черноморец» — «Карпаты»
© ФК Черноморец. «Черноморец» — «Карпаты»

В поединке 19-го тура чемпионата Украины «Черноморец» — «Карпаты» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — ТСН

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