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Виктор ГРАЧЕВ: «Шахтер хотел стоя обыграть Ворсклу»

Футбольный эксперт - об очередных матчах чемпионата Украины

  • 26.02.2017 20:25
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев
Эксперт Виктор Грачев высказал свое мнение о матче «Зирки» и «Днепра».
 
- «Зирка» практически потеряла все шансы на топ-6, теперь перед клубом стоит сверхзадача - отыграть семь очков за три тура. Первый тайм «Зирка» провела лучше, но вторая половина осталась за «Днепром». Гости переиграли своего соперника в тактическом и физическом плане. Здесь больше сыграла психология. После пропущенного гола «Зирка» не смогла опомниться, хотя во втором тайме и моментов не было.
 
«Ворскла» сегодня сражалась и старалась всеми силами удержать результат, последние минуты были очень напряженные. Нужно еще будет посмотреть одну-две игры в чемпионате и узнать, что влияет на игру. То ли это последствия после матча с «Сельтой», то ли такая подготовка.
 
«Шахтер» хотел «стоя» обыграть «Ворсклу», но так сегодня никого не обыграешь. «Ворскла» подсела в концовке, и начали появляться голевые моменты у ворот полтавчан. «Шахтер» долгое время не мог реализовать свои моменты, но в компенсированное время все же смогли забить.
 

Источник — ТК Футбол

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