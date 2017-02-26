Александр ПАЛЯНИЦА: «От Хачериди нужно избавляться»

«Ситуація з Хачеріді складна, - сказав Олександр Паляниця, - Якщо хлопець не хоче грати за «Динамо», то не варто його силоміць втримувати. Треба прощатися з Євгеном. Так, він має складний характер. Від нього втомилися усі: Суркіс, Ребров, уболівальники. Не варто мучитися усім. Краще віддати такого спортсмена в інший клуб.

Нагадаємо, що у матчі проти «Зорі» Євген Хачеріді не потрапив навіть до числа запасних «Динамо».