Александр ПАЛЯНИЦА: «От Хачериди нужно избавляться»

Олександр Паляниця прокоментував відсутність Євгена Хачеріді у заявці «Динамо».
«Ситуація з Хачеріді складна, - сказав Олександр Паляниця, - Якщо хлопець не хоче грати за «Динамо», то не варто його силоміць втримувати. Треба прощатися з Євгеном. Так, він має складний характер. Від нього втомилися усі: Суркіс, Ребров, уболівальники. Не варто мучитися усім. Краще віддати такого спортсмена в інший клуб.
Нагадаємо, що у матчі проти «Зорі» Євген Хачеріді не потрапив навіть до числа запасних «Динамо».
Источник — ПлюсСпорт
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Хоть бы пару слов написали про крутой матч, тоже футбол как бы
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