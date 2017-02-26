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Александр ПАЛЯНИЦА: «От Хачериди нужно избавляться»

Экс-игрок «Карпат» и «Днепра» - о поведении защитника киевского «Динамо»

  • 26.02.2017 20:15
  • 1371 просмотров
  • 1 комментария
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Александр ПАЛЯНИЦА: «От Хачериди нужно избавляться»
Олександр Паляниця прокоментував відсутність Євгена Хачеріді у заявці «Динамо».
 
«Ситуація з Хачеріді складна, - сказав Олександр Паляниця, - Якщо хлопець не хоче грати за «Динамо», то не варто його силоміць втримувати. Треба прощатися з Євгеном. Так, він має складний характер. Від нього втомилися усі: Суркіс, Ребров, уболівальники. Не варто мучитися усім. Краще віддати такого спортсмена в інший клуб.
 
Нагадаємо, що у матчі проти «Зорі» Євген Хачеріді не потрапив навіть до числа запасних «Динамо».
 

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    xaxila
    online
      xaxila, 26.02.2017 20:49
    +1
    Я, конечно всё понимаю, наш футбол в приоритете, но там в кубке Лиги Саутгемптон отыгрался с 0:2. Манчестер на 90-й минуте забил (3:2), а вы постите по 50 новостей про Хачериди...
    Хоть бы пару слов написали про крутой матч, тоже футбол как бы
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