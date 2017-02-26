Василий САЧКО: «Обидно пропускать на последних минутах»

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко:

– Так получается, что уже третий год подряд мы возобновляем чемпионат матчем с «Шахтером». «Горняки» в очередной раз нас проэкзаменовали. Конечно, обидно пропускать на последних минутах. Однако стоит отдать должное сопернику, который заслужил эту победу. Сегодня были разные скорости. Выдержать такой натиск на протяжении 90 минут нам было очень сложно. Если в первом тайме мы еще как-то справлялись, то после перерыва в конце концов не выдержали. Поздравляем «Шахтер» с победой.

– В составе поменялось много футболистов. Кого из новичков вы бы выделили?

– Я бы не стал говорить отдельно о ком-то. Отметил бы команду в целом. Мы прекрасно понимали, что играем с классным сильным соперником. Поэтому на первом месте у нас была дисциплина и самоотдача. Мы искали свой шанс на контратаках, сумели в итоге забить. Во втором тайме у нас меньше получалось, поскольку не хватило силенок и глубины запаса. В то же время те замены, что произвел «Шахтер», позволили ему, наоборот, добавить в темпе. У «Ворсклы» же такой возможности нет.

– Не кажется ли вам, что команда слишком рано села в оборону?

– В перерыве мы просили ребят не обращать внимания на счет. Но соперник заставил нас отойти назад. «Шахтер» и в первом тайме мощно играл, а во втором еще больше прибавил. Мы понимали, что после обидно проигранного поединка в Лиге Европы попадем под серьезный пресс, поскольку «горнякам» необходимо было реабилитироваться перед болельщиками. Для них эта победа была важнее. Установки прижиматься к своим ворота не было, но нас стали покидать силы, и мы перестали выдерживать заданный соперником темп. Футболисты «Шахтера» лучше готовы к таким скоростям, да и сами игроки помастеровитее будут.

– В конце прошлого года вы были недовольны работой Дмитрия Хлебаса. Как думаете, он в состоянии заменить лучшего бомбардира команды Юрия Коломойца, который восстанавливается после травмы?

– Я никогда не говорил, что у нас кто-то лучше, а кто-то хуже. Внутри коллектива мы анализируем работу каждого, указываем на ошибки. Сегодня Хлебас старался, он пытался создавать давление, хотя ему, как и всем, было нелегко. Тем не менее он забил важный мяч, как для себя, так и для команды. Мы на него рассчитываем. Дмитрий – классный футболист. Как, впрочем, и все остальные наши ребята.