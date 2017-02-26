Минимальные победы Милана и Лацио

«Дженоа» — «Болонья» - 1:1
Голы: Нтчам, 90+4 — Вивиани, 57.
«Дженоа»: Ламанна — Муньос (Моросини, 89), Бурдиссо, Иццо — Лазович, Ригони (Таарабт, 76), Катальди, Хильемарк (Нтчам, 90+3), Лаксальт — Симеоне, Пинилья.
«Болонья»: Миранте — Крафт (М'Байе, 53), Ойконому, Торосидис, Мазина — Джемайли, Вивиани, Тайдер — Верди (Хеландер, 77), Петкович, Крейчи (Риццо, 84).
Предупреждения: Катальди — Ойконому.
Удаление: Торосидис, 75.
«Кротоне» — «Кальяри» - 1:2
Голы: Стоян, 10 — Жоао Педру, 32, Борьелло, 69.
«Кротоне»: Кордас — Роси, Чеккьерини, Клейтон, Мартелла — Акости (Налини, 60), Барберис, Крисетиг, Стоян (Роден, 85) — Тротта (Нванкво, 68), Фалькинелли.
«Кальяри»: Габриэль, Падоин (Борьелло, 54), Писакане, Бруну Алвеш, Мурру — Исла, Дессена (Ди Дженнаро, 67), Барелла, Ионице, Жоао Педро — Сау (Капуано, 76).
Предупреждения: Роси, Акости, Барберис — Барелла.
«Сассуоло» — «Милан» - 0:1
Гол: Бакка, 22, с пенальти.
На 12-й минуте Берарди не реализовал пенальти (мимо).
«Сассуоло»: Консильи — Гаццола, Ачерби, Пелузо, Делль'Орко — Пеллегрини (Матри, 70), Аквилани, Дункан — Берарди, Дефрель (Риччи, 84), Политано (Рагуса, 78).
«Милан»: Доннарумма — Абате, Сапата, Палетта, Ваньони — Куцка (Пашалич, 65), Соса (Поли, 87), Бертолаччи — Сусо, Бакка (Окампос, 76), Деулофеу.
Предупреждения: Берарди, Аквилани, Политано, Пеллегрни, Дункан — Куцка, Соса, Бертолаччи.
«Кьево» — «Пескара» - 2:0
Голы: Бирса, 12, Кастро, 61.
«Кьево»: Соррентино — Каччьяторе, Дайнелли, Сполли, Гобби — Кастро (Иско, 78), де Гузман, Хетемай, Бирса (Кийне, 89) — Инглезе (Гакпе, 45+1), Меджорини.
«Пескара»: Биццарри — Сампано (Кресченци, 62), Стендардо, Кода, Бираги — Верре, Бруно, Мемушай — Бенали (Милице, 62; Пепе, 76), Черри, Капрари.
Предупреждения: Хетемай, Сполли, де Гузман — Мемушай, Черри, Кода.
«Лацио» — «Удинезе» - 1:0
Гол: Иммобиле, 72, с пенальти.
«Лацио»: Стракоша — Патрич (Милинкович-Савич, 60), де Врей, Худт (Баста, 60), Раду (Уоллас, 79) — Пароло, Мурджа, Лулич — Фелипе Андерсон, Иммобиле, Кейта.
«Удинезе»: Карнезис — Видмер, Данило, Фелипе, Самир — Агиеманг-Баду, Кумс (Аднан, 66), Янкто — Райдер Матос (Перица, 74), Сапата, Теро (Фофана, 59).
Предупреждения: Худт, де Врей — Аднан, Данило, Янкто.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.