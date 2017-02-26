Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Минимальные победы Милана и Лацио

«Кальяри» и «Кьево» берут по три очка

  • 26.02.2017 19:50
  • 171 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Facebook
© Facebook
«Дженоа» — «Болонья» - 1:1
Голы: Нтчам, 90+4 — Вивиани, 57.
«Дженоа»: Ламанна — Муньос (Моросини, 89), Бурдиссо, Иццо — Лазович, Ригони (Таарабт, 76), Катальди, Хильемарк (Нтчам, 90+3), Лаксальт — Симеоне, Пинилья.
«Болонья»: Миранте — Крафт (М'Байе, 53), Ойконому, Торосидис, Мазина — Джемайли, Вивиани, Тайдер — Верди (Хеландер, 77), Петкович, Крейчи (Риццо, 84).
Предупреждения: Катальди — Ойконому.
Удаление: Торосидис, 75.
 
 
«Кротоне» — «Кальяри» - 1:2
Голы: Стоян, 10 — Жоао Педру, 32, Борьелло, 69.
«Кротоне»: Кордас — Роси, Чеккьерини, Клейтон, Мартелла — Акости (Налини, 60), Барберис, Крисетиг, Стоян (Роден, 85) — Тротта (Нванкво, 68), Фалькинелли.
«Кальяри»: Габриэль, Падоин (Борьелло, 54), Писакане, Бруну Алвеш, Мурру — Исла, Дессена (Ди Дженнаро, 67), Барелла, Ионице, Жоао Педро — Сау (Капуано, 76).
Предупреждения: Роси, Акости, Барберис — Барелла.
 
 
«Сассуоло» — «Милан» - 0:1
Гол: Бакка, 22, с пенальти.
На 12-й минуте Берарди не реализовал пенальти (мимо).
«Сассуоло»: Консильи — Гаццола, Ачерби, Пелузо, Делль'Орко — Пеллегрини (Матри, 70), Аквилани, Дункан — Берарди, Дефрель (Риччи, 84), Политано (Рагуса, 78).
«Милан»: Доннарумма — Абате, Сапата, Палетта, Ваньони — Куцка (Пашалич, 65), Соса (Поли, 87), Бертолаччи — Сусо, Бакка (Окампос, 76), Деулофеу.
Предупреждения: Берарди, Аквилани, Политано, Пеллегрни, Дункан — Куцка, Соса, Бертолаччи.
 
 
«Кьево» — «Пескара» - 2:0
Голы: Бирса, 12, Кастро, 61.
«Кьево»: Соррентино — Каччьяторе, Дайнелли, Сполли, Гобби — Кастро (Иско, 78), де Гузман, Хетемай, Бирса (Кийне, 89) — Инглезе (Гакпе, 45+1), Меджорини.
«Пескара»: Биццарри — Сампано (Кресченци, 62), Стендардо, Кода, Бираги — Верре, Бруно, Мемушай — Бенали (Милице, 62; Пепе, 76), Черри, Капрари.
Предупреждения: Хетемай, Сполли, де Гузман — Мемушай, Черри, Кода.
 
 
«Лацио» — «Удинезе» - 1:0
Гол: Иммобиле, 72, с пенальти.
«Лацио»: Стракоша — Патрич (Милинкович-Савич, 60), де Врей, Худт (Баста, 60), Раду (Уоллас, 79) — Пароло, Мурджа, Лулич — Фелипе Андерсон, Иммобиле, Кейта.
«Удинезе»: Карнезис — Видмер, Данило, Фелипе, Самир — Агиеманг-Баду, Кумс (Аднан, 66), Янкто — Райдер Матос (Перица, 74), Сапата, Теро (Фофана, 59).
Предупреждения: Худт, де Врей — Аднан, Данило, Янкто.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.