Полузащитник львовских «Карпат» Артем Филимонов рассказал о причинах ухода из «Черноморца».
Источник — #FootballHub
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Полузащитник львовских «Карпат» Артем Филимонов рассказал о причинах ухода из «Черноморца».
Источник — #FootballHub
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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