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Артем ФИЛИМОНОВ: «Получил хорошее предложение от Карпат»

Новичок львовского клуба — о причине ухода из «Черноморца»

  • 26.02.2017 19:28
  • 645 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Карпаты. Артем Филимонов
© ФК Карпаты. Артем Филимонов

Полузащитник львовских «Карпат» Артем Филимонов рассказал о причинах ухода из «Черноморца».


 

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    akiev5b
      akiev5b, 26.02.2017 19:34
    +1
    Его девиз: "Ни матча без карточки!". Костолом №1 в Украине
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