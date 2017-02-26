Паулу ФОНСЕКА: «Футболисты показали свой характер»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:



– Добрый вечер. Это была сложная и заслуженная победа. После первого тайма мы проигрывали, не завершив огромное количество моментов. Команда устала после предыдущего матча, но добилась положительного результата и снова поверила в себя. Сегодня соперник очень хорошо оборонялся. Мы создали много голевых шансов, но долгое время не могли их реализовать. Сделали это уже в концовке – видимо, поверили в себя, нашли силы, чтобы завершить поединок победой. После нечестного вылета из Лиги Европы, который случился совсем недавно, футболисты, на мой взгляд, показали характер. Они продемонстрировали, чего реально стоят.



– Отличается ли поддержка в Харькове и Львове?

– Поддержка была всегда, в том числе во Львове. Однако здесь намного больше наших болельщиков, поэтому она ощущается чуть сильнее. Для нас важно видеть людей, которые заполняют стадион и поддерживают нас до самого конца. Мы очень благодарны им за это.



– Успела ли команда привыкнуть к газону ОСК «Металлист»?

– Практически во всех матчах в последнее время я замечаю, что нет ни одного идеального поля. Понятно, что газон здесь далеко не в оптимальном состоянии, но другого выхода у нас нет. По такой погоде поле в принципе не может быть лучше. Да, это немного усложняет нашу игру, но мы должны принять данный факт. Ничего не поделаешь – это будет лишь очередной сложностью, которую нужно преодолеть. Повторюсь, по тем поединкам, что я смотрел, заметно: газоны в других городах также не отличаются высоким качеством. Будем привыкать. Сейчас нам следует просто молиться, чтобы скорее пришла хорошая погода, – думаю, тогда поля буквально зацветут.



– Вы были возмущены судейством в Лиге Европы. Как вам сегодняшний арбитраж?

– Было хорошее судейство, ничего не могу сказать. Имели место некоторые перепалки, когда игроки что-то кричали по поводу руки в штрафной, но с моей позиции не было видно деталей этих эпизодов. Никаких претензий к арбитрам сегодня у меня нет.