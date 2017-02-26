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19-й тур
Шахтер Д
2:1
Ворскла
26.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер — Ворскла — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча «Шахтер» — «Ворскла»

  • 26.02.2017 19:25
  • 2359 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Смотрите видео голов и лучшие моменты матча чемпионата Украины «Шахтер»— «Ворскла».

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 26.02.2017 20:01
    +1
    Хльобас красавчик как меси разобрался. От коВаленка гол забил Марлос.
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    Космонавт ДК
    online
      Космонавт ДК, 26.02.2017 20:48
    0
    Ворскла має характер,на відміну від Шахтаря,але Шахтар переважає в легкості,мобільності та в комбінаційному футболі..
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