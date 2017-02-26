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Чигринский отметился голом за АЕК

Украинский защитник впервые за 16 недель вышел на поле и поучаствовал в разгроме

  • 26.02.2017 19:16
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aekfc.gr
© aekfc.gr
В чемпионате Греции уик-энд отмечен без преувеличения знаменательным событием — украинский защитник Дмитрий Чигринский появился на поле в составе АЕКа впервые после 16-недельного перерыва, более того, наш футболист забил гол, поучаствовав в разгроме Ларисы — 3:0.
 
Последний раз до этого Чигринский сыграл 5 ноября прошого года против Атромитоса, после чего надолго прописался в лазарете. Сегодня в поединке с Ларисой Дмитрий вышел на замену вместо Бакакиса на 50-й минуте при счете 1:0, а спустя полчаса, на 81-й, после розыгрыша углового головой забил свой первый гол в этом сезоне.
 
Его АЕК в компенсированное время довел свое преимущество до крупного и после 22 туров поднялся на пятое место в таблице. Это как раз пограничная позиция, позволяющая на втором этапе турнира побороться за путевку в один из еврокубков.
 
В сумме Чигринский в этом сезоне провел за АЕК 10 матчей (1 гол). Восемь приходится на чемпионат Греции (670 минут) и два — на Лигу Европы (еще летом сыграл в квалификации с Сент-Этьеном).
 

Источник — zbirna.com

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