Чигринский отметился голом за АЕК

В чемпионате Греции уик-энд отмечен без преувеличения знаменательным событием — украинский защитник Дмитрий Чигринский появился на поле в составе АЕКа впервые после 16-недельного перерыва, более того, наш футболист забил гол, поучаствовав в разгроме Ларисы — 3:0.

Последний раз до этого Чигринский сыграл 5 ноября прошого года против Атромитоса, после чего надолго прописался в лазарете. Сегодня в поединке с Ларисой Дмитрий вышел на замену вместо Бакакиса на 50-й минуте при счете 1:0, а спустя полчаса, на 81-й, после розыгрыша углового головой забил свой первый гол в этом сезоне.

Его АЕК в компенсированное время довел свое преимущество до крупного и после 22 туров поднялся на пятое место в таблице. Это как раз пограничная позиция, позволяющая на втором этапе турнира побороться за путевку в один из еврокубков.

В сумме Чигринский в этом сезоне провел за АЕК 10 матчей (1 гол). Восемь приходится на чемпионат Греции (670 минут) и два — на Лигу Европы (еще летом сыграл в квалификации с Сент-Этьеном).