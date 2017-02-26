Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка вновь не попал в заявку «Шальке» на матч чемпионата Германии против «Хоффенхайма», который пройдет в воскресенье, 26-го февраля.
Ранее руководство «Шальке» сообщало, что хочет выкупить трансфер полузащитника «Севильи», однако Маркус Вайнцирль по-прежнему не доверяет украинцу. В нынешнем сезоне Коноплянка провел в составе «плутов» 22 матча и забил 6 голов.
Источник — Sport.ua
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