Коноплянка вновь не попал в заявку Шальке

А в 1975 за Суперкубок УЕФА тоді де і шо?

Барселона порадовала, теперь жду, что порадует Реал Трудовая победа у Барсы!

заметил = займёт. с телефона пишу словарь чудит

Після 2 го голу, динамівцю дивиться матч стало не цікаво, та й думки вже гавняні в голову не лізл...

и за чемпионство и за места в еврокубках в первой шестерке. на счет за что будут играть во второй...

Аргументи будуть, чи ти тільки язичкомПрацюєш як Грачов пророк?

После никчемной игры Шахты с Сельтой в ответной игре, вообще пофиг на чемп теперь...Спасибо за то...

может и выше, в отличии от некоторых не имеем привычки соперников языком побеждать..но для того...