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Коноплянка вновь не попал в заявку Шальке

Украинский полузащитник не сыграет против «Хоффенхайма»

  • 26.02.2017 19:00
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Коноплянка вновь не попал в заявку Шальке
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка вновь не попал в заявку «Шальке» на матч чемпионата Германии против «Хоффенхайма», который пройдет в воскресенье, 26-го февраля.
 
Ранее руководство «Шальке» сообщало, что хочет выкупить трансфер полузащитника «Севильи», однако Маркус Вайнцирль по-прежнему не доверяет украинцу. В нынешнем сезоне Коноплянка провел в составе «плутов» 22 матча и забил 6 голов.
 

Источник — Sport.ua

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