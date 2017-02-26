500 болельщиков посетили автограф-сессию с Азеведо

Перед матчем с полтавской «Ворсклой» в недавно открывшемся Fan Shop «горняков» на ОСК «Металлист» побывал защитник Марсио Азеведо.

Бразилец не первый гость клубного магазина «Шахтера». Напомним, на открытии Fan Shop присутствовал легендарный экс-защитник донецкой команды Вячеслав Шевчук.

Пообщаться, взять автограф и сделать фото с Азеведо собрались сотни болельщиков «оранжево-черных».

– Я за «Шахтер» болею уже семь лет, – говорит дончанин Константин Котов. – После начала боевых действий в Донецке уехал в Харьков, но за матчами любимой команды продолжаю следить. Очень рад, что «Шахтер» теперь будет играть здесь. Я был на поединке с «Сельтой», сегодня на «Ворсклу» тоже обязательно приду и буду стараться посещать все домашние встречи «горняков». Классно, что клуб устраивает такие автограф-сессии, где можно не только сфотографироваться, но и пообщаться с футболистом. Fan Shop мне очень нравится: много продукции, все красиво оформлено. Я себе купил фирменный шарф «Шахтера».

– Очень хорошая идея – приглашать игроков на автограф-сессии, – делится впечатлениями болельщик из Донецка Даниил Ерошкин. – Надеюсь, это не последняя акция. Хочется встречаться с футболистами почаще. Я за «Шахтер» болею с детства. Ходил практически на все матчи, у меня был абонемент в «Школьный клуб» на «Донбасс Арене». Сейчас живу в Харькове, потому порадовала новость, что любимый клуб теперь будет выступать здесь. Я был на прошлом поединке, сегодня тоже приду на стадион.

Магазин ФК «Шахтер» на ОСК «Металлист» (ул. Плехановская, 65; станция метро «Спортивная») работает ежедневно с 10:00 до 20:00 без перерыва и выходных. В фан-шопе «горняков» площадью 400 квадратных метров можно приобрести игровую форму, мячи, бутсы, сумки, спортивные костюмы, сувениры и всевозможную атрибутику команды.