Всё бы ничего, но он один из ключевых игроков сборной. И значит будет или не в лучшей форме или п...

Я тебе накануне уже отвечал на этот вопрос, хоть ты и был под другим ником.

Гідність команди доводиться її грою, а людська - повагою до співрозмовника.

И кто в этом виноват?что(твой основной конкурент ослаблен внешними обстоятельствами)Украина,Динам...

Тоді потрібно було Шахтарю з достоїнством прийнати той факт що Динамо стало Чемпіоном. Де було то...