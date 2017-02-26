Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

На НСК Олимпийском установили искусственное освещение газона

Главный стадион Киева готовят ко второй части сезона чемпионата Украины

  • 26.02.2017 17:49
  • 59 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Головна спортивна та культурна арена країни – НСК «Олімпійський» – обігріває своє смарагдове поле за допомогою спеціальних мобільних установок. Дві установки замінюють природне сонячне світло для газону в осінньо-зимовий період. Кожен з таких пристроїв для догляду за полем може одночасно освітлювати та обігрівати 700 квадратних метрів газону. Розмір газону НСК «Олімпійський» становить 7 887,5 кв.м., тобто кожні 14 годин штучне сонце буде «годувати»  2 100 кв.м. газону або 1/4 частина поля. Незважаючи на великі розміри установок, вони абсолютно не пошкоджують газон, тому що зроблені з алюмінію.
 

Источник — НСК Олимпийский

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.