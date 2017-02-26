Роман МОНАРЕВ: «Результат по игре, но им недоволен»

И.о. главного тренера «Звезды» Роман Монарев:



— Прежде всего хочу поздравить всех кропивничан с весенней частью чемпионата. Прогнозировалось, что первый матч будет, скажем так, с элементами весеннего футбола, что будет волнение, и свой эффект окажет долгий перерыв, то, что долгое время не играли дома — это все понятно. Но были и положительные моменты: в игре просматривалась мысль, и не было только беготни. Кроме того, хорошо выходили из обороны в атаку. Хочу поблагодарить своих ребят за старание, самоотдачу, желание. Команда вышла очень мотивированной. К сожалению, пропустили необязательный гол в простой ситуации. Двигаемся дальше.



— Ваш коллега сказал, что результат по игре, и он им удовлетворен. Вы согласны?

— Cоглашусь: результат по игре. Но я им неудовлетворен, исходя из того, что мы ведем борьбу за место в первой шестерке.



— С чем связано то, что сегодня не было легионеров?

— Борха пропустил на сборах двенадцать дней из-за травмы, тренировался только два дня. Я счел нужным дать ему возможность лучше подготовиться к следующей игре. Он будет работать наравне со всеми и конкурировать за место в основном составе. Перейра также пропустил некоторое время из-за повреждения, хотя и тренировался пять дней. Он был готов на сто процентов, но я посчитал нужным выставить пару центральных защитников, которая наигрывалась на сборах в последних матчах.



— Как оцените действия новичков?

— Начну с Максима Драченко. Тяжело входил в игру, наверное, сказывалось волнение. Все-таки новая команда, новый стадион, и соответственно минут пятнадцать-двадцать его действия носили хаотичный характер. Но затем все-таки предоставленный план на игру, считаю, выполнил. Никита Жуков неплохо вошел в игру, у него было много желания, но иногда действовал несколько сумбурно. Тем не менее, вы сами могли видеть, какие он делал передачи, что хорошо видит поле. Он будет прогрессировать, и мы ему в этом будем помогать.



— Традиционный вопрос: чего все-таки не хватило, чтобы дожать «Днепр»?

— Если вопрос традиционный, традиционным будет и ответ: не хватило гола.