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Леонид КУЧУК: «Доволен, что есть добытые очки»

Наставник «Стали» - о матче против «Олимпика» (0:0)

  • 26.02.2017 17:41
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Sport.ua
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Главный тренер «Стали» Леонид Кучук поделился своими впечатлениями от дебютного матча против «Олимпика».
 
- Очко есть очко, это не потеря очков. «Олимпик» – хорошая, мощная организованная команда. Посыпать голову пеплом я не собираюсь. Есть какой-то результат. Я доволен, что есть добытые очки.
 

Источник — ТК Футбол

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