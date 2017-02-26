Леонид КУЧУК: «Доволен, что есть добытые очки»

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук поделился своими впечатлениями от дебютного матча против «Олимпика».
- Очко есть очко, это не потеря очков. «Олимпик» – хорошая, мощная организованная команда. Посыпать голову пеплом я не собираюсь. Есть какой-то результат. Я доволен, что есть добытые очки.
Источник — ТК Футбол
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