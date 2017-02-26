Леонид КУЧУК: «Доволен, что есть добытые очки»

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Руслан РОТАНЬ: «В судьбу Днепра должна вмешаться политика» 17:53 — solova63 ротань или наивный до обуения, или просто включил дурака... Металлист уже прошел через все это. Т...

Атлетико Мадрид - Барселона 17:52 — NATSGUL А где честнейшая карточка Габи???Точно, я же забыл, ведь судьи же "тянут" Барсу