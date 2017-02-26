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Харри Кейн разбивает Сток Сити

«Тоттенхэм» отправил четыре гола в ворота «Сток Сити»

  • 26.02.2017 17:29
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Метки
«Тоттенхэм» — «Сток Сити» - 4:0
Голы: Кейн, 14, 32, 37, Алли, 45+1.
«Тоттенхэм»: Льорис — Дайер, Алдервейрелд (Виммер, 49), Вертонген (Уинкс, 66) - Уокер, Ваньяма, Дембеле, Дэвис, Эриксен, Алли — Кейн (Сон, 86).
«Сток Сити»: Грант — Бардсли, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс — Уилан (Камерон, 82), Адам (Афеллай, 60), Собхи, Аллен, Арнаутович — Крауч (Бераино, 60).
Предупреждения: Виммер, Ваньяма - Уилан, Адам, Арнаутович.
 

Источник — Sport.ua

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