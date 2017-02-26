Барселона вырывает победу на Висенте Кальдерон

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«Атлетико» - «Барселона» - 1:2 (0:0)
Диего Годин, 70 - Рафинья, 64, Лионель Месси, 87
«Атлетико»: Ян Облак, Диего Годин, Стефан Савич, Филипе Луис, Шиме Врсалько, Габи, Сауль Ньигес, Хорхе Коке, Антуан Гризманн, Кевин Гамейро (Анхель Корреа, '72), Янник Феррейра-Карраско (Фернандо Торрес, '68)
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Жереми Матье (Люка Динье, '77), Рафинья, Самюэль Юмтити, Серхи Роберто (Андре Гомеш, '85), Андрес Иниеста (Иван Ракитич, '71), Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар
Сауль Ньигес, 56. Стефан Савич, 65. Габи, 73. Анхель Корреа, 74. - Серхио Бускетс, 55. Лионель Месси, 82.
Удары (в створ): 7 (5) - 9 (5)
Угловые: 6 - 5
Оффсайды: 2 - 0
АТЛЕТИКО - БАРСЕЛОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Автор — Тишура Александр, Sport.ua
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Трудовая победа у Барсы!
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