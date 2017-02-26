Динамо продаст Хачериди летом

Киевское «Динамо» решило отказаться от услуг защитника Евгения Хачериди, который не попал в заявку команды на матч против луганской «Зари». Руководство бело-голубых больше не рассчитывает на 29-летнего футболиста, который своим отношением показал нежелание выступать за «Динамо».
«Динамо» усилило центральную зону Александаром Пантичем в том числе из-за наплевательского отношения Хачериди к тренировочному процессу во время зимних сборов. Кроме того, недавно руководство «Динамо» оштрафовало Хачериди за поведение на зимних тренировочных сборах.
Источник — Sportarena
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