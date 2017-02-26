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Динамо продаст Хачериди летом

Руководство киевлян недовольно отношением защитника к тренировочному процессу

  • 26.02.2017 17:00
  • 3071 просмотров
  • 6 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Евгений Хачериди
© fcdynamo.kiev.ua. Евгений Хачериди
Киевское «Динамо» решило отказаться от услуг защитника Евгения Хачериди, который не попал в заявку команды на матч против луганской «Зари». Руководство бело-голубых больше не рассчитывает на 29-летнего футболиста, который своим отношением показал нежелание выступать за «Динамо».
 
«Динамо» усилило центральную зону Александаром Пантичем в том числе из-за наплевательского отношения Хачериди к тренировочному процессу во время зимних сборов. Кроме того, недавно руководство «Динамо» оштрафовало Хачериди за поведение на зимних тренировочных сборах.
 

Источник — Sportarena

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Комментарии
    jekavayp
    online
      jekavayp, 26.02.2017 17:11
    +6
    тьху блин, ну лучшего же заща в Украине теряем. Стоит сесть и договорится
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    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 26.02.2017 17:11
    -1
    Шахтар подберёт
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    Jovi Burst
      Jovi Burst, 26.02.2017 17:25
    +2
    Источник - ахметовские шакалы типа Пeниcoва?
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    Юрий Гордиенко
      Юрий Гордиенко, 26.02.2017 17:26
    -3
    Беги Женя, беги ... современное Динамо - это деградирующее болото
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    wezom07
      wezom07, 26.02.2017 17:35
    -1
    по пути Алиева?
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    komp-iigor
    online
      komp-iigor, 26.02.2017 17:45
    +1
    Жене видней, значит есть подводные камни.
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