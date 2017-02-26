Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Игра получилась такой, как мы ожидали»

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко:

– Игра получилась очень веселой — весенней, какой мы и ожидали. Сюрпризов, наверное, ни соперник, ни мы особых не преподнесли. Было много борьбы.Хоть обе команды проповедуют более комбинационный футбол, сказались эмоции, связанные со стартом, и не совсем оптимальное состояние поля. Игра носила больше эмоциональный характер. При этом и они, и мы старались комбинировать. Счет, думаю, закономерен. Ни одна из команд не заслуживала безговорочной победы.

– Ваши игроки выполнили установку, в соотстветствии с вашими требованиями, с тем, как вы изучали нашу команду?

– Мы изучали команду, которая играла на хорошем поле. Смотрели игры на сборе на Кипре, последний матч первой части сезона. Там поля были хорошего уровня. Здесь же мы понимали, что, если играть плотно, комбинационный футбол не получится. Мы ожидали худшего состояния поля и были приятно удивлены. Тем не менее играть в пас на своей половине поля было очень опасно из-за риска потерять мяч на не совсем качественном поле. Поэтому мы настраивали подопечных на более простой футбол. В ходе матча увидели, что соперник нас не накрывал, что можно контролировать мяч, и стали играть в более комбинационный футбол. Но все равно это не оптимальный футбол, который мы ждем с нашей стороны. Начнем тренироваться на натуральном поле — будет лучше. Есть еще одна причина. Мы неделю тренировались на хорошем поле в манеже, и, возможно, сказался переход на зеленое поле. Ребята выполнили то, о чем их просили — боролись, старались много двигаться, хорошо поработали и добились, в принципе, закономерной ничьей.