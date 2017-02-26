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Олег ДУЛУБ: «Имели три момента, надо было хотя бы один из них выжать»

«Черноморец» – «Карпаты» – 1:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера львовян

  • 26.02.2017 18:09
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Олег ДУЛУБ: «Имели три момента, надо было хотя бы один из них выжать»

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб:

– Игра была как весь весенний футбол — сплошная борьба и стандарты, в этом больше преуспели футболисты «Черноморца». Нам немножко не хватило везения. Имели три момента, надо было хотя бы один из них выжать. По боевитости, по самоотдаче никаких претензий к игрокам нет.

– Что помешало «Карпатам» в первые пятьдесят минут проявить атакующие действия?
– Вы знаете, сложно объяснить, потому что, когда движение начинается только с 50-й минуты, то, я думаю, это в большей степени связано с боязнью проиграть — первый матч. И, наверное, качество поля. На таком поле можно было только удлинять игру. В принципе за счет этого мы и создавали моменты. Мы удлинили передачи, начали выходить через фланги, имели моменты в концовке.

Источник — ФК Черноморец

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